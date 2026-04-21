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© Ansa/Tgcom24
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Il calciatore e Georgina celebrano i 4 anni della figlia con una festa spettacolare e un messaggio pieno d’amore
Cristiano Ronaldo e Georgina festeggiano la figlia © Instagram
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno trasformato il compleanno della loro bambina in un evento che per lei sarà impossibile dimenticare. La piccola Bella ha spento quattro candeline e la famiglia ha organizzato una festa curata in ogni dettaglio, tra scenografie spettacolari e colori accesi. Le immagini condivise sui social hanno fatto subito il giro del mondo, ma a colpire più di tutto è stata la dedica del papà.
Il tema scelto è stato quello di "KPop Demon Hunters", universo visivo ispirato a un musical animato di successo agli scorsi Oscar. L’allestimento è stato imponente: palloncini, giochi di luce e tonalità rosa, viola e argento che hanno riempito lo spazio creando un’atmosfera da sogno.
Al centro della scena c’era Bella, sorridente davanti a un set costruito su misura per lei. Ogni elemento è stato pensato per stupire, ma senza perdere il focus: rendere speciale il giorno della bambina. Il video pubblicato da Georgina su TikTok e Instagram ha raccolto milioni di visualizzazioni in poche ore, confermando quanto la famiglia sia seguita a livello globale.
Accanto alle immagini, Cristiano Ronaldo ha affidato ai social un messaggio breve, ma intenso: "Buon compleanno mia principessa. Quattro anni pieni di gioia. Papà ti ama tantissimo".
Dietro la festa, però, c’è stato anche un ricordo che rende questa data ancora più significativa. Il 18 aprile è legato anche alla memoria di Ángel, il gemello di Bella scomparso poco dopo la nascita nel 2022. Un dettaglio che la famiglia non ha certo dimenticato, come dimostra l’hashtag “#AngelyBella” condiviso da Georgina.
La gioia e il dolore hanno convissuto così nello stesso giorno, dando un significato più profondo alla festa. Oggi la famiglia di Cristiano Ronaldo conta cinque figli e resta al centro della vita del campione, che continua a proteggere la sua sfera privata pur condividendo momenti scelti con il pubblico.
Tra luci, sorrisi e parole sincere, il compleanno di Bella diventa molto più di una festa: è il ritratto di una famiglia unita, capace di celebrare la vita senza dimenticare il passato.
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