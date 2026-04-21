Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez hanno trasformato il compleanno della loro bambina in un evento che per lei sarà impossibile dimenticare. La piccola Bella ha spento quattro candeline e la famiglia ha organizzato una festa curata in ogni dettaglio, tra scenografie spettacolari e colori accesi. Le immagini condivise sui social hanno fatto subito il giro del mondo, ma a colpire più di tutto è stata la dedica del papà.