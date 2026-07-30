Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez , imminenti le nozze?

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo a Maiorca con tutta la tribù
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In Portogallo, e non solo, le cronache rosa non parlano d'altro: il matrimonio fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez sarebbe più vicino che mai. Dopo la proposta di matrimonio risalente a meno di un anno fa (era il 12 agosto 2025) un'ipotesi emersa nelle ultime ore vedrebbe la coppia convolare a nozze entro la fine di questa settimana, più precisamente tra venerdì e sabato. La località? Top secret. Anche se, secondo alcune indiscrezioni, la cerimonia e la relativa festa si svolgeranno nei pressi di Lisbona.
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Durante un'intervista a Piers Morgan il campione aveva annunciato che la funzione si sarebbe celebrata dopo i Mondiali, non specificando però né la data né il luogo dell'evento. Inizialmente si era parlato di Madeira, l'isola dove Cristiano Ronaldo è nato nel 1985. Nelle ultime ore, però, si è rafforzata l'ipotesi che le nozze possano svolgersi a Sintra, all'interno della famosa villa neogotica di Quinta da Regaleira. La supposizione ha preso corpo dopo che lo stesso ente che gestisce il monumento non ha smentito i rumors preferendo porre fine alle voci con un "no comment" che, neanche a dirlo, non ha fatto altro che alimentare il gossip.