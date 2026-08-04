Jennifer Lopez, l'album di famiglia con i figli Max e Oskar
© Instagram @Jlo | Jennifer Lopez in vacanza in Italia con Max e Oskar
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Moses Martin, figlio ventenne dell'attrice e del frontman dei Coldplay Chris Martin, ha condiviso alcuni scatti sui social insieme a Campbell Fealy
© IPA
Moses Martin, il figlio ventenne di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, il frontman dei Coldplay, ha pubblicato alcuni scatti con la fidanzata Campbell Fealy, per festeggiare il ventunesimo compleanno di lei e ufficializzare sui social la loro relazione. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Moses ha condiviso una foto che li ritrae abbracciati mentre indossano abiti coordinati. "Il compleanno della mia persona preferita", si legg nella didascalia. Nel secondo scatto si vede Campbell sulla spiaggia con due paia di occhiali da sole sulla testa, prima di scrivere: "Ti amo tantissimo". Secondo il media, è una studentessa al primo anno alla Brown University di Rhode Island. È figlia del noto chirurgo di medicina sportiva Dr. Stephen Fealy ed è di New York.
Moses, come la fidanzata, studia alla Brown University e sta intraprendendo una carriera musicale con la sua band, "People I've Met", che ha fondato nel 2025. La giovane star ha confidato a Nylon che spesso cercava consigli musicali dal padre, che ha vinto in totale sette Grammy Awards. "C'è un mantra che mi ha sempre ripetuto: non arrendersi mai", ha detto Moses al magazine. "È utile quando si arriva a un punto nella carriera musicale, o in qualsiasi momento della vita, in cui si accumula tanto lavoro che sembra troppo da gestire, e vorresti buttare tutto". Il giovane ha anche raccontato di come il padre lo sproni a proseguire per la sua strada. "Musicalmente, mi ha sempre detto di fidarmi delle canzoni e di non pensare troppo ad altro oltre quello", ha aggiunto.
Gwyneth Paltrow, che ha anche un'altra figlia da Chris Martin, Apple, 22 anni, attrice, ha raccontato a E! News che i suoi figli erano "sicuramente anime d'artista" e probabilmente avrebbero seguito le orme dei genitori. "Sono degli spiriti liberi, penso vogliano dedicarsi all'arte, che trovo meravigliosa", ha detto l'attrice.
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"Entrambi i miei figli vogliono dedicarsi al mondo dell'arte e dello spettacolo, e ora più che mai, il mondo ha bisogno di artisti," osservò Gwyneth. "Abbiamo bisogno di persone che sconvolgano e mettano in discussione le nostre idee... Abbiamo bisogno di quel tipo di autenticità bruciante e di un'espressione artistica radicale. Quindi sono entusiasta che entrambi vogliano farlo, vediamo come va". "Voglio solo che siano pienamente se stessi e non si curino di ciò che pensano gli altri".