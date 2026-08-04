Moses, come la fidanzata, studia alla Brown University e sta intraprendendo una carriera musicale con la sua band, "People I've Met", che ha fondato nel 2025. La giovane star ha confidato a Nylon che spesso cercava consigli musicali dal padre, che ha vinto in totale sette Grammy Awards. "C'è un mantra che mi ha sempre ripetuto: non arrendersi mai", ha detto Moses al magazine. "È utile quando si arriva a un punto nella carriera musicale, o in qualsiasi momento della vita, in cui si accumula tanto lavoro che sembra troppo da gestire, e vorresti buttare tutto". Il giovane ha anche raccontato di come il padre lo sproni a proseguire per la sua strada. "Musicalmente, mi ha sempre detto di fidarmi delle canzoni e di non pensare troppo ad altro oltre quello", ha aggiunto.