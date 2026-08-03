© Afp | L'iconico signature make up look di Jennifer Lopez
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Marc Anthony, 57 anni, è diventato padre per l'ottava volta nel luglio 2026. Il cantante portoricano e la moglie, l'ex Miss Universo Nadia Ferreira, 27 anni, hanno infatti accolto la piccola Myla, allargando una famiglia già numerosa e composta da figli nati da quattro diverse relazioni. Dai gemelli avuti con Jennifer Lopez ai primogeniti nati dal rapporto con Debbie Rosado, fino ai due bambini avuti con l'attuale moglie, ecco chi sono gli otto figli dell'artista.
L'annuncio della nascita della bambina è arrivato il 21 luglio 2026 attraverso un post condiviso sui social da Marc Anthony e Nadia Ferreira. La coppia ha pubblicato alcune immagini della neonata insieme al fratellino maggiore Marco, accompagnandole con un messaggio pieno di gioia: "Che grande benedizione poter condividere con voi l'arrivo della nostra preziosa Myla. Non potete immaginare la felicità che abbiamo in casa, siamo al settimo cielo".
Myla è la seconda figlia della coppia, che aveva già avuto Marco nel giugno 2023. In occasione del terzo anniversario di matrimonio, celebrato nel gennaio 2026, Marc e Nadia avevano annunciato l'arrivo di un altro bambino con un messaggio su Instagram: "Che grande regalo ci dà la vita. Dio è grande. Marquito sta per diventare un fratello maggiore".
La tribù di Marc Anthony è iniziata negli anni Novanta con Debbie Rosado, ex agente di polizia di New York. Dal loro rapporto sono nati Arianna e Chase. Arianna Muñiz, classe 1994, è la prima figlia del cantante e ha sempre scelto di vivere lontano dai riflettori. Nonostante la notorietà del padre, ha mantenuto una presenza molto discreta nel mondo dello spettacolo e sui social.
Chase Muñiz, nato nel 1990, è invece il secondo figlio avuto da Anthony con Rosado. Nel corso degli anni ha mostrato il suo sostegno al padre anche pubblicamente, come quando nel 2012 aveva espresso il suo apprezzamento per la relazione tra Marc e Shannon De Lima, poi diventata sua moglie nel 2014.
Dopo la relazione con Debbie Rosado, Marc Anthony ha sposato l'attrice e modella portoricana Dayanara Torres. Dal loro matrimonio, durato dal 2000 al 2004, sono nati Cristian e Ryan. Cristian Marcus Muñiz è nato nel 2001 e ha seguito una strada artistica diversa da quella del padre. Nel 2023 si è diplomato alla Parsons School of Design di New York. In occasione della laurea, Marc Anthony aveva condiviso sui social immagini del figlio insieme alla famiglia, celebrando il suo importante traguardo.
Ryan Adrian Muñiz, nato nel 2003, è il fratello minore di Cristian. Nel 2017 ha festeggiato il diploma alla Woodland Hills Middle School di Los Angeles con accanto il padre, la madre, il fratello e anche Jennifer Lopez con i gemelli Emme e Maximilian.
Il matrimonio più noto di Marc Anthony è stato quello con Jennifer Lopez, celebrato nel 2004 e terminato nel 2014. Dalla loro relazione sono nati i gemelli Emme Maribel e Maximilian David, venuti al mondo il 22 febbraio 2008.
Emme ha mostrato fin da piccola una forte passione per la musica. Nel 2020 ha accompagnato Jennifer Lopez sul palco del Super Bowl Halftime Show, conquistando il pubblico con la sua esibizione. La stessa J.Lo aveva parlato del talento della figlia, definendola dotata del "gene della performance".
La giovane ha anche scritto il libro per bambini "Lord Help Me", pubblicato nel 2020, raccontando il ruolo della preghiera nella sua vita quotidiana. Parlando del fratello gemello, Emme aveva spiegato di avere con lui un rapporto speciale: "Fin da quando eravamo piccoli, riuscivo sempre a capirlo quando nessun altro ci riusciva". Maximilian, nato appena undici minuti dopo la sorella, è stato invece descritto da Jennifer Lopez come una sorta di "mini Marc". Nel 2022 ha fatto il suo debutto come attore nel film della madre "Marry Me".
Nel corso degli anni il cantante ha raccontato anche le difficoltà legate al ruolo di padre, soprattutto a causa degli impegni della sua carriera internazionale. Nel 2016, intervistato da CBS per il programma "Sunday Morning", aveva ammesso che il suo più grande rimpianto era stato non poter trascorrere più tempo con i figli.
"Avrei voluto essere un papà casalingo e vedere ogni secondo di ogni cosa. Mi sarebbe piaciuto. Non è andata così", aveva raccontato, spiegando quanto il successo professionale avesse comportato sacrifici personali.
Nonostante questo, i suoi figli lo hanno sempre accompagnato nei momenti più importanti della carriera. Nel 2023 Cristian e Ryan erano presenti alla cerimonia con cui Marc Anthony ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Oggi il cantante si divide quindi tra la musica e una famiglia allargata composta da otto figli, nati da quattro storie d'amore diverse ma legati da un rapporto che Anthony ha sempre definito centrale nella sua vita.