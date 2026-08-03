Dopo la relazione con Debbie Rosado, Marc Anthony ha sposato l'attrice e modella portoricana Dayanara Torres. Dal loro matrimonio, durato dal 2000 al 2004, sono nati Cristian e Ryan. Cristian Marcus Muñiz è nato nel 2001 e ha seguito una strada artistica diversa da quella del padre. Nel 2023 si è diplomato alla Parsons School of Design di New York. In occasione della laurea, Marc Anthony aveva condiviso sui social immagini del figlio insieme alla famiglia, celebrando il suo importante traguardo.