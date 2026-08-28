Ryan Gosling nei nuovi "Flintstones" in carne e ossa

Ryan Gosling e la sua socia produttrice di Open Invite, Jessie Henderson, avrebbero in cantiere un progetto cinematografico live-action sui "Flintstones" che avrebbe come protagonista Bamm-Bamm Rubble adulto. Lo riporta il sito Deadline. Stando alle prime indiscrezioni, sarà Gosling a vestire i panni del celebre personaggio. Al momento non si hanno dettagli sulla trama, sul cast e la data di uscita.
Chi è Bamm-Bamm Rubble
Fred e Wilma Flintstone, Barney e Betty Rubble, nomi che hanno accompagnato generazioni di bambini. Creata da William Hanna e Joseph Barbera, "I Flintstones" approda in televisione per la prima volta nel 1960. Bamm-Bamm, il figlio adottivo dei Rubble, è sempre stato noto al pubblico come il bambino dalla forza spropositata. Un profilo che si distanzia dall'idea del nuovo film, in cui apparirà cresciuto e avrà il ruolo di protagonista. Ma non è la prima volta che Bamm-Bamm si presenta in queste vesti. Nella serie animata "The Pebbles and Bamm-Bamm Show" degli anni Settanta, era un adolescente, fidanzato con Pebbles e frequentava la Bedrock High School. Lui e Pebbles formarono anche una band, i Bedrock Rockers. Fred e Wilma Flintstone e Barney e Betty Rubble sono comparsi, invece, per brevi sequenze.
Gli altri live-action
I Flintstones , la serie animata di Hanna-Barbera dei primi anni '60, prodotta dalla Warner Bros, è già stata adattata per il grande schermo in live-action due volte: nel 1994 con "I Flintstones" e nel 2000 con "I Flintstones a Viva Rock Vegas"; insieme, i due film hanno incassato 401 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film del 1994 vedeva John Goodman nei panni di Fred, Rick Moranis in quelli di Barney, Elizabeth Perkins in quelli di Wilma e Rosie O'Donnell in quelli di Betty.
I prossimi progetti di Ryan Gosling
Quest'anno Gosling ha ottenuto un enorme successo con "Project Hail Mary", film di cui è stato protagonista e produttore. La pellicola, diretta da Christopher Miller e Phil Lord, ha incassato ben 684 milioni di dollari in tutto il mondo. Gosling collaborerà nuovamente con il regista Shawn Levy, dopo il loro recente "Star Wars: Starfighter", per il reboot del cinecomic "Ghost Rider" in arrivo al cinema nel 2028. C'è poi la complicata questione del sequel di "Barbie": Gosling, Margot Robbie, la regista Greta Gerwig e Mattel sono ancora in trattative con la Warner Bros, dopo che il film del 2023 ha incassato 1,44 miliardi di dollari, diventando il film con il maggior incasso di sempre per lo studio.