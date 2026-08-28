Ryan Gosling nei nuovi "Flintstones" in carne e ossa

Fred e Wilma Flintstone, Barney e Betty Rubble, nomi che hanno accompagnato generazioni di bambini. Creata da William Hanna e Joseph Barbera, "I Flintstones" approda in televisione per la prima volta nel 1960. Bamm-Bamm, il figlio adottivo dei Rubble, è sempre stato noto al pubblico come il bambino dalla forza spropositata. Un profilo che si distanzia dall'idea del nuovo film, in cui apparirà cresciuto e avrà il ruolo di protagonista. Ma non è la prima volta che Bamm-Bamm si presenta in queste vesti. Nella serie animata "The Pebbles and Bamm-Bamm Show" degli anni Settanta, era un adolescente, fidanzato con Pebbles e frequentava la Bedrock High School. Lui e Pebbles formarono anche una band, i Bedrock Rockers. Fred e Wilma Flintstone e Barney e Betty Rubble sono comparsi, invece, per brevi sequenze.