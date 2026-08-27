Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore ad altissima quota
La coppia ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Val Badia con Sole e Celeste, le figlie avute dalla showgirl con Tomaso Trussardi, e con Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare
Vacanza in famiglia per Michelle Hunziker e Giulio Berruti © Chi
Le ultime foto pubblicate in esclusiva dal settimanale "Chi" in edicole mostrano Michelle Hunziker trascorrere alcuni giorni in montagna a San Cassiano, località del Trentino-Alto Adige. Insieme alla conduttrice ci sono le figlie Sole e Celeste Trussardi, Aurora Ramazzotti, il marito di quest'ultima Goffredo Cerza e il loro figlio Cesare. Alla comitiva si è aggiunto anche Giulio Berruti, attuale compagno di Michelle. La presenza dell'attore assume un significato particolare perché mostra come, con il passare del tempo, la loro relazione stia diventando sempre più parte della quotidianità familiare della showgirl.
Giulio Berruti sempre più vicino alla famiglia di Michelle
Quando Michelle Hunziker inizia una nuova relazione, tende a far entrare il partner nella propria vita familiare gradualmente, senza accelerare i tempi. Anche con Giulio Berruti sembra essere accaduto qualcosa di simile. Dopo le numerose occasioni in cui i due sono stati fotografati insieme durante uscite e momenti di coppia, questa vacanza rappresenta infatti una delle prime circostanze in cui l'attore trascorre del tempo insieme agli altri componenti della famiglia.
La scelta di non essere presente al matrimonio di Aurora
Un esempio della discrezione mantenuta finora da Berruti è arrivato in occasione del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L'attore non aveva partecipato alle nozze in Sicilia, lasciando che quella giornata fosse dedicata agli sposi e ai loro familiari. Terminata la cerimonia, però, lui e Michelle avevano trascorso insieme alcuni giorni alle Eolie, tra mare, barca e momenti di relax.
La scelta di non partecipare al matrimonio aveva quindi permesso a Giulio di evitare di imporsi in un'occasione particolarmente importante per la famiglia di Michelle. La coppia aveva preferito ritagliarsi il proprio spazio in un momento successivo, lontano dai riflettori legati alle nozze.
© Chi
Vacanza in famiglia per Michelle Hunziker e Giulio Berruti
Dalle vacanze di coppia a quelle con tutta la famiglia
Ora la situazione sembra essere cambiata. A San Cassiano Giulio Berruti non è presente soltanto al fianco della compagna, ma condivide la vacanza anche con Sole e Celeste, le figlie avute da Michelle con Tomaso Trussardi, e con Aurora, Goffredo e il piccolo Cesare.
La sua presenza suggerisce quindi che l'attore abbia ormai trovato un proprio spazio all'interno della famiglia della conduttrice. Non si tratta più soltanto di organizzare viaggi e momenti riservati alla coppia: Michelle e Giulio stanno vivendo anche occasioni che coinvolgono gli altri affetti della showgirl.
La famiglia allargata di Michelle Hunziker
Negli anni Michelle Hunziker ha costruito una famiglia molto articolata, nella quale ogni persona continua ad avere il proprio ruolo. Eros Ramazzotti è rimasto il padre di Aurora e una presenza importante nella vita della conduttrice, mentre Tomaso Trussardi è il padre di Sole e Celeste. Aurora, a sua volta, ha formato una propria famiglia insieme a Goffredo Cerza e al figlio Cesare.
In questo quadro Giulio Berruti non deve quindi sostituire nessuno né prendere il posto di altre figure. La sua presenza nella vita di Michelle sembra piuttosto essersi consolidata in modo autonomo, con un ruolo sempre più naturale accanto alla compagna.
Una relazione costruita senza forzature
Già nelle scorse settimane Michelle era stata fotografata insieme al piccolo Cesare durante alcuni momenti trascorsi a Milano Marittima. Anche in quell'occasione era emerso il modo in cui la conduttrice riesce a conciliare le diverse parti della propria vita senza necessariamente separarle: il ruolo di madre e nonna convive con quello di compagna e con gli altri legami familiari costruiti nel corso degli anni.
Giulio, dal canto suo, sembra aver seguito questa impostazione senza avere fretta di ottenere un ruolo all'interno della famiglia. La pazienza e la capacità di rispettare i tempi della compagna gli avrebbero permesso di avvicinarsi progressivamente al suo mondo, fino alla vacanza di San Cassiano, dove la sua presenza appare ormai del tutto naturale.