Un esempio della discrezione mantenuta finora da Berruti è arrivato in occasione del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. L'attore non aveva partecipato alle nozze in Sicilia, lasciando che quella giornata fosse dedicata agli sposi e ai loro familiari. Terminata la cerimonia, però, lui e Michelle avevano trascorso insieme alcuni giorni alle Eolie, tra mare, barca e momenti di relax.