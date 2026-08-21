Michelle Hunziker e Serena Autieri, l’amicizia continua in montagna: anche le figlie sono inseparabili
Le due conduttrici rinnovano la tradizione delle vacanze insieme tra ferrate e risate. Ma a conquistare i social è lo scatto delle loro bambine abbracciate
Michelle Hunziker e Serena Autieri, l’amicizia continua in montagna © Instagram
Per Michelle Hunziker, 49 anni, e Serena Autieri, 50 anni, l'estate in montagna è ormai una tradizione. Anche quest'anno le due amiche si sono ritrovate ad alta quota per trascorrere qualche giorno insieme tra natura, sport e momenti in famiglia. E se la loro complicità è ormai nota, a conquistare i follower questa volta è soprattutto il legame che si è creato tra le rispettive figlie.
Hunziker ha raggiunto l'amica dopo aver trascorso parte delle vacanze con Giulio Berruti, 41 anni. Una volta riunite, però, è bastato poco per tornare alle loro abitudini: zaini in spalla e subito una giornata all'insegna dell'avventura.
Michelle Hunziker e Serena Autieri alle prese con la ferrata
Le due conduttrici si sono cimentate insieme in una ferrata, resa ancora più impegnativa dall'arrivo della pioggia. Una giornata faticosa, ma raccontata sui social con la consueta ironia. "Abbiamo fatto la prima ferrata insieme, ha piovuto, è stata bella challenging", ha raccontato Michelle.
Anche le bambine hanno partecipato alle attività in montagna, mentre Hunziker e Autieri hanno documentato alcuni momenti della giornata scherzando davanti alla telecamera. "Non è che ci vediamo spesso, dobbiamo essere fighe", hanno ironizzato. Serena, guardando l'amica, ha poi aggiunto: "Lei è bellissima, e io lo sono di luce riflessa".
Dopo lo sforzo è arrivato il momento del pranzo. "Adesso mangiamo perché abbiamo molta fame", ha annunciato Michelle, dando il via a un altro siparietto con l'amica. Alla domanda di Serena su come cambi il suo sguardo quando ha fame, Hunziker ha risposto: "Da assassina. Da Lady D ad assassina".
L'amicizia passa alle figlie
A emozionare maggiormente i follower, però, è stata una fotografia pubblicata da Michelle Hunziker. Nell'immagine una delle sue figlie più piccole, Sole o Celeste, 12 e 11 anni, appare abbracciata a Giulia, 13 anni, la figlia di Serena Autieri.
Uno scatto che racconta come il rapporto tra le due famiglie sia cresciuto nel corso degli anni e come anche le bambine abbiano costruito una loro complicità durante le vacanze trascorse insieme.
"Crescere insieme, avventure nella natura e spirito di gruppo... unisce tanto. Amiche per sempre", ha scritto Hunziker a corredo della foto. Una dedica che sembra quasi consegnare alle figlie il testimone di un'amicizia che, tra Michelle e Serena, dura ormai da anni.