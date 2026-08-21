Michelle Hunziker e Serena Autieri, l’amicizia continua in montagna: anche le figlie sono inseparabili

Anche le bambine hanno partecipato alle attività in montagna, mentre Hunziker e Autieri hanno documentato alcuni momenti della giornata scherzando davanti alla telecamera. "Non è che ci vediamo spesso, dobbiamo essere fighe", hanno ironizzato. Serena, guardando l'amica, ha poi aggiunto: "Lei è bellissima, e io lo sono di luce riflessa".