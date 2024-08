Per Serena Autieri l'arrampicata è una passione autentica. Sui social ha postato gli scatti della sua ultima prodezza compiuta insieme al marito Enrico Griselli: raggiungere in ferrata la cime della Tofana di mezzo a 3.244 metri. "Mi fa sentire fiera del gruppo di amici storici con cui l’ho fatto, forte e realizzata. Abbiamo provato ogni emozione dalle risate iniziali, alla gioia pura, dall’adrenalina alla paura di non farcela…" ha scritto condividendo le immagini. Quella per l'arrampicata è una passione che ha da anni e che ha contagiato anche Michelle Hunziker: "All’inizio Michelle era timorosa", ha detto. Adesso invece anche la conduttrice si diverte: "E' capace di camminare sul ghiaccio in sandali da sera, di venire in rifugio a 2.000 metri con stivaletti tacco 12". La loro vacanza annuale sulle Dolomiti è ormai diventato un appuntamento fisso anche per i follower.