Machine Gun Kelly è noto, fra le altre cose, anche per i suoi numerosi tatuaggi. In una recente intervista a Billboard Canada, il cantante ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute dopo essersi fatto un tatuaggio total black su petto e braccia nel giro di poche settimane, nonostante il suo tatuatore, Roxx, gli avesse consigliato di completarlo nell'arco di due anni. "Mi aveva avvertito che sarebbe stato quasi impossibile, anche dal punto di vista della tolleranza al dolore", ha dichiarato MGK. "Dopo la prima settimana, abbiamo iniziato a trattare i linfonodi sotto le ascelle e sulle spalle, e mi sono sentito davvero male", ha aggiunto. "La mia pelle stava diventando gialla. Non riuscivo a dormire. Non riuscivo più a muovere alcune parti degli arti superiori del corpo." MGK, all'anagrafe Colson Baker ha svelato il suo nuovo look estremo in un post su Instagram del 2024, accompagnando la foto con la didascalia "Solo per scopi spirituali".