Machine Gun Kelly è noto, fra le altre cose, anche per i suoi numerosi tatuaggi. In una recente intervista a Billboard Canada, il cantante ha raccontato di aver avuto dei problemi di salute dopo essersi fatto un tatuaggio total black su petto e braccia nel giro di poche settimane, nonostante il suo tatuatore, Roxx, gli avesse consigliato di completarlo nell'arco di due anni. "Mi aveva avvertito che sarebbe stato quasi impossibile, anche dal punto di vista della tolleranza al dolore", ha dichiarato MGK. "Dopo la prima settimana, abbiamo iniziato a trattare i linfonodi sotto le ascelle e sulle spalle, e mi sono sentito davvero male", ha aggiunto. "La mia pelle stava diventando gialla. Non riuscivo a dormire. Non riuscivo più a muovere alcune parti degli arti superiori del corpo." MGK, all'anagrafe Colson Baker ha svelato il suo nuovo look estremo in un post su Instagram del 2024, accompagnando la foto con la didascalia "Solo per scopi spirituali".
Tatuaggi che raccontano storie
Il cantante si racconta molto nei suoi brani, come nel caso di "Don't Let Me Go", in cui spiega la sua decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico. "Proprio come vorrei che mi capissero almeno una volta", ha rappato il candidato ai Grammy. "Ho avuto un crollo nervoso e mi sono tatuato tutto il corpo tranne una linea." Con questo grande tatuaggio, Machine Gun Kelly voleva celebrare un nuovo capitolo della sua vita: "Cercavo un cambiamento che non fosse solo un'onda sonora. Doveva essere qualcosa di fisico", ha detto.
L'aspetto della salute mentale
"Vedevo la morte e la droga in tutti questi disegni che stavo letteralmente incidendo sul mio corpo", ha spiegato. "C'erano tatuaggi felici, tristi, sacri e infernali. Era come se il mio disturbo bipolare urlasse dalla mia pelle." Nonostante l'esperienza travagliata, per il cantante il dolore fisico è passato in secondo piano rispetto ai benefici emotivi: "Ne sono uscito estremamente ispirato", ha spiegato. "Non solo per quello che avevo fatto, ma anche per quello che avevo dovuto superare".