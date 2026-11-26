Giorgia ed Emanuel Lo, le foto dell'estate raccontano il loro amore
© Instagram | Giorgia ed Emanuel Lo
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Un disco che nasce dall'incontro tra la canzone d'autore e la passione per il jazz, tra narrazione e improvvisazione, in cui la parola si intreccia con il talento di alcuni musicisti.
© @camilla liconti
"Dopo tante rivoluzioni tradite è ora di credere nei cambiamenti e non nella rivoluzione", dice Luca Barbarossa "emozionato come un bambino" presentando il nuovo album di inediti "Pepita e la rivoluzione" in uscita il 27 novembre.
Un disco che nasce dall'incontro tra la canzone d'autore e la passione per il jazz, tra narrazione e improvvisazione, in cui la parola si intreccia con il talento di alcuni musicisti. Tra i protagonisti del progetto, alcuni artisti internazionali quali Danilo Rea, Paolo Fresu, Dino Rubino, Marco Bardoscia e Paolo Buonvino. Registrato interamente in analogico, l'album rivendica il valore della musica suonata, dell'incontro e della condivisione. Nessun suono virtuale o simulato, nessuna intelligenza artificiale: ogni nota nasce dall'esecuzione e dall'interazione tra musicisti, dalla possibilità di ascoltarsi, dialogare e lasciarsi sorprendere nel momento stesso della registrazione.
"Ho voluto fare un disco dove ogni strumento ha un suono, se in studio fosse andata via la corrente non ce ne saremmo nemmeno accorti", scherza il cantautore, spiegando che tutti i musicisti con cui è nato il disco "non sono venuti per soldi ma per amicizia, un fatto che mi ha commosso". Il titolo dell'album - aggiunge - "si può parafrasare in amore e rivoluzione, perché mette insieme il privato e ciò che ci succede intorno, che inevitabilmente ci influenza". Come cantautore, "cerchiamo sempre di scrivere qualcosa che emozioni noi e chi ascolta, se c'è Gaza fare un pezzo su Gaza mi sembra riduttivo, ma c'è sempre qualcosa di dettato dai tempi".
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