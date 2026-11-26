"Ho voluto fare un disco dove ogni strumento ha un suono, se in studio fosse andata via la corrente non ce ne saremmo nemmeno accorti", scherza il cantautore, spiegando che tutti i musicisti con cui è nato il disco "non sono venuti per soldi ma per amicizia, un fatto che mi ha commosso". Il titolo dell'album - aggiunge - "si può parafrasare in amore e rivoluzione, perché mette insieme il privato e ciò che ci succede intorno, che inevitabilmente ci influenza". Come cantautore, "cerchiamo sempre di scrivere qualcosa che emozioni noi e chi ascolta, se c'è Gaza fare un pezzo su Gaza mi sembra riduttivo, ma c'è sempre qualcosa di dettato dai tempi".