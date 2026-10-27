Nato a Roma il 19 maggio 1982, Giovanni è l'unico figlio di Claudio Baglioni e Paola Massari, la donna che ispirò alcune delle pagine più celebri del cantautore, tra cui "Questo piccolo grande amore". Proprio a Giovanni è dedicata "Avrai", una delle canzoni più conosciute del padre, composta circa un mese dopo la sua nascita. Il rapporto con quella canzone è però particolare. Per Giovanni, ormai, il brano ha superato i confini della dimensione familiare: "Ormai è patrimonio comune, è di tutti", ha spiegato. Tra i pezzi del repertorio paterno a cui è più legato cita invece "Grand'uomo", "Dieci dita" e "L'ultimo omino", quest'ultima nata dai momenti trascorsi con Claudio giocando ai videogiochi.