"Ho fatto quasi sempre quello che ho voluto o quello che hanno voluto le persone che sono venute ad assistere a questi concerti - ha ammesso con onestà e ironia -. Ho fatto grandi sogni, li ho fatti con tante persone, abbiamo continuato a giocare tutta la vita. Sono sessant'anni che giochiamo con i balli, con i disegni, con i colori, con la musica. Che volete di più? Arrivare a 75 anni e dire: "ho giocato quasi per tutti e 75 anni" è meraviglioso. D'altronde, in molte lingue suonare si dice con lo stesso vocabolo che è giocare. E allora sarà un'occasione davvero straordinaria".