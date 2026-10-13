Partito lo scorso 10 agosto, "frammenti" ripercorre settimana dopo settimana le tracce dell'album, affidando ogni appuntamento a un diverso interprete. La scelta delle voci recitanti coinvolge nomi importanti del cinema e dello spettacolo italiano. Il calendario ha visto alternarsi Paola Cortellesi per "Un nuovo giorno o un giorno nuovo", Luca Argentero per "L'amico e domani", Alessandro Preziosi per "E adesso la pubblicità" e Claudia Gerini per "Amori in corso". Sono seguiti Edoardo Leo con "Tutto il calcio minuto per minuto", Anna Foglietta con "Un treno per dove", Sergio Castellitto con "Uomini persi", Luca Zingaretti con "Andiamo a casa" e Vittoria Puccini con "Notte di note, note di notte". Ogni episodio aggiunge un tassello a una narrazione più ampia, in cui le canzoni diventano tappe di un percorso emotivo. L'obiettivo è preparare il pubblico all'esperienza dal vivo, attraverso un racconto che unisce la memoria personale degli ascoltatori alla storia musicale di Baglioni.