Claudio Baglioni, la voce di Neri Marcorè con "Il sogno è sempre" dà voce all'atteso ritorno
Prosegue il progetto multimediale "frammenti", ideato per accompagnare il pubblico verso "Che notte è questa! La partenza" il 24 ottobre a Piazza di Siena, a Romadi Simona Pisoni
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Claudio Baglioni continua a costruire il percorso verso il suo prossimo grande progetto live, affidando ai social un racconto fatto di suggestioni, ricordi e nuove interpretazioni. Un viaggio nella memoria che non si limita a celebrare il passato, ma prova a riportarlo nel presente attraverso immagini, musica e parole. Il protagonista del nuovo appuntamento è "Il sogno è sempre", una delle tracce di La vita è adesso, riletta attraverso un video che intreccia immagini storiche e nuove elaborazioni visive. A dare voce ad alcuni passaggi del testo è Neri Marcorè, artista capace di passare con naturalezza dalla recitazione alla musica.
Il videoframmento, online da lunedì 12 ottobre sui canali ufficiali Instagram e Facebook di Baglioni, è una nuova tappa di "frammenti", il progetto multimediale pensato per accompagnare l'avvicinamento a "Che notte è questa! La partenza", appuntamento fissato per il 24 ottobre a Piazza di Siena, nella cornice di Villa Borghese, dove prenderà il via il GrandTour LaVitaÈAdesso.
Neri Marcorè interpreta le parole di Baglioni
Nel nuovo contenuto, la musica di Claudio Baglioni si unisce a una narrazione affidata alla voce di Neri Marcorè. Il risultato si inserisce nella linea narrativa di "frammenti", che recupera le canzoni di La vita è adesso trasformandole in piccoli racconti audiovisivi. Le immagini d'archivio dialogano con le nuove elaborazioni grafiche, mentre le voci degli interpreti invitati contribuiscono a mettere in luce sfumature e significati dei testi. Al centro rimane l'album pubblicato nel 1985, entrato nella storia della discografia italiana e indicato nel progetto come il disco più venduto di sempre in Italia.
Frammenti, il progetto social
Partito lo scorso 10 agosto, "frammenti" ripercorre settimana dopo settimana le tracce dell'album, affidando ogni appuntamento a un diverso interprete. La scelta delle voci recitanti coinvolge nomi importanti del cinema e dello spettacolo italiano. Il calendario ha visto alternarsi Paola Cortellesi per "Un nuovo giorno o un giorno nuovo", Luca Argentero per "L'amico e domani", Alessandro Preziosi per "E adesso la pubblicità" e Claudia Gerini per "Amori in corso". Sono seguiti Edoardo Leo con "Tutto il calcio minuto per minuto", Anna Foglietta con "Un treno per dove", Sergio Castellitto con "Uomini persi", Luca Zingaretti con "Andiamo a casa" e Vittoria Puccini con "Notte di note, note di notte". Ogni episodio aggiunge un tassello a una narrazione più ampia, in cui le canzoni diventano tappe di un percorso emotivo. L'obiettivo è preparare il pubblico all'esperienza dal vivo, attraverso un racconto che unisce la memoria personale degli ascoltatori alla storia musicale di Baglioni.
Il GrandTour LaVitaÈAdesso attraversa l'Italia
L'appuntamento romano del prossimo ottobre rappresenterà soltanto l'inizio di un percorso più ampio. Il GrandTour LaVitaÈAdesso accompagnerà Claudio Baglioni in un lungo viaggio musicale, destinato a concludersi ancora nella Capitale. Il capitolo finale è previsto per il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali, con l'evento "CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno". Una chiusura simbolica, nuovamente nel cuore di Roma.