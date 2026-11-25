Un problema di salute e la necessità di sottoporsi a un piccolo intervento costringono Mario Biondi a fermarsi temporaneamente. La decisione arriva dopo aver cercato di portare avanti gli impegni professionali, nonostante le difficoltà, almeno fino alla conclusione dell'anno e alle celebrazioni per il ventennale. A comunicarlo è stato lo stesso artista su Instagram attraverso un messaggio rivolto ai fan, nel quale ha spiegato di aver tentato fino all'ultimo di convivere con il problema, ma di avere ora bisogno di un intervento e di alcuni giorni di riposo per recuperare: "È arrivato il momento di fermarmi" ha detto in un video.
Concerti rinviati in Italia: ecco le nuove date
La pausa forzata comporta il rinvio dei prossimi tre concerti in programma in Italia. Gli appuntamenti di Genova, Cagliari e Sassari saranno recuperati nel gennaio 2027, secondo il seguente calendario:
20 gennaio 2027: Genova
22 gennaio 2027: Sassari
23 gennaio 2027: Cagliari
I biglietti già acquistati resteranno validi per le rispettive nuove date. Chi non potrà partecipare potrà invece richiedere il rimborso entro il 25 dicembre 2026, rivolgendosi al circuito di vendita attraverso il quale è stato effettuato l'acquisto.
Cancellato il concerto in Messico
Diversa la situazione per il pubblico messicano. L'artista ha annunciato di essere costretto a rinunciare al concerto previsto a Guadalajara, senza al momento indicare una possibile data di recupero. Nel messaggio ha comunque espresso la speranza di poter avere in futuro un'altra occasione per incontrare i fan messicani e tornare a esibirsi davanti a loro.
Il ritorno sul palco il 10 dicembre a Padova
Nonostante lo stop temporaneo, resta confermato il prossimo appuntamento del 10 dicembre a Padova, al Gran Teatro Geox, dove l'artista conta di ritrovare il proprio pubblico. Nel suo messaggio non sono mancati i ringraziamenti per l'affetto e la comprensione ricevuti dai fan in questo momento delicato. "Vi abbraccio forte e vi ringrazio di cuore per l’affetto e la comprensione. A prestissimo!" ha concluso.