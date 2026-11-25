Un problema di salute e la necessità di sottoporsi a un piccolo intervento costringono Mario Biondi a fermarsi temporaneamente. La decisione arriva dopo aver cercato di portare avanti gli impegni professionali, nonostante le difficoltà, almeno fino alla conclusione dell'anno e alle celebrazioni per il ventennale. A comunicarlo è stato lo stesso artista su Instagram attraverso un messaggio rivolto ai fan, nel quale ha spiegato di aver tentato fino all'ultimo di convivere con il problema, ma di avere ora bisogno di un intervento e di alcuni giorni di riposo per recuperare: "È arrivato il momento di fermarmi" ha detto in un video.