La diagnosi di Bruce Willis è stata resa pubblica dalla famiglia nel febbraio 2023. In precedenza, nel marzo 2022, i familiari avevano annunciato che l'attore soffriva di afasia, un disturbo che compromette la capacità di comunicare attraverso il linguaggio e che lo aveva costretto a interrompere la carriera cinematografica. Gli approfondimenti medici successivi avevano permesso di individuare la causa dei problemi: la demenza frontotemporale (FTD). Si tratta di una malattia neurodegenerativa che interessa soprattutto i lobi frontali e temporali del cervello, aree coinvolte nel linguaggio, nel comportamento, nella personalità e nelle capacità decisionali. A differenza di altre forme di demenza, come quella di Alzheimer, può manifestarsi inizialmente soprattutto attraverso difficoltà linguistiche e cambiamenti nel comportamento e nella personalità. La malattia è progressiva e, attualmente, non esiste una cura in grado di arrestarne o invertirne l'evoluzione.