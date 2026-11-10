Bruce Willis sta peggiorando velocemente: "Sembra un bambino che guarda il mondo stupito"
Uno stretto collaboratore dell'attore, colpito da demenza frontotemporale, ha raccontato che il settantunenne sta subendo un rapido aggravarsi dei disturbi cognitivi e delle difficoltà di comunicazione
Le condizioni di salute di Bruce Willis continuano a peggiorare. Affetto da demenza frontotemporale da diversi anni, l’attore americano settantunenne sta subendo un rapido aggravarsi dei disturbi cognitivi e delle difficoltà di comunicazione. Nuove testimonianze fornite da persone a lui vicine descrivono un uomo profondamente cambiato dalla malattia, che a volte si comporta come un bambino molto piccolo. Ritiratosi dalla vita pubblica, l’ex protagonista di “Die Hard” riceve ora assistenza costante.
Uno stretto collaboratore di Bruce Willis ha raccontato: "È peggiorato molto dal punto di vista mentale. A volte sembra un bambino che fissa un oggetto con curiosità, completamente assorto in ciò che sta guardando. Ma quando lo si vede, appare come un uomo di mezza età in buona salute". A quanto pare, anche le difficoltà di linguaggio dell’attore sono peggiorate. Fa sempre più fatica a trovare le parole giuste, facendo lunghe pause quando cerca di esprimersi. Anche il suo carattere è cambiato: un tempo particolarmente energico, loquace e spontaneo, Willis è diventato molto più tranquillo.
Anche la moglie, Emma Heming, aveva recentemente spiegato che suo marito manteneva una buona forma fisica, ma che le sue funzioni cerebrali continuavano a peggiorare.