Bruce Willis sta peggiorando velocemente: "Sembra un bambino che guarda il mondo stupito"

Uno stretto collaboratore di Bruce Willis ha raccontato: "È peggiorato molto dal punto di vista mentale. A volte sembra un bambino che fissa un oggetto con curiosità, completamente assorto in ciò che sta guardando. Ma quando lo si vede, appare come un uomo di mezza età in buona salute". A quanto pare, anche le difficoltà di linguaggio dell’attore sono peggiorate. Fa sempre più fatica a trovare le parole giuste, facendo lunghe pause quando cerca di esprimersi. Anche il suo carattere è cambiato: un tempo particolarmente energico, loquace e spontaneo, Willis è diventato molto più tranquillo.