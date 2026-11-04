Sueglio, la casa per vivere il Lago di Como a prezzi contenuti

Claudia ha conosciuto quell’edificio a sedici anni. Ci saliva con la parrocchia, quando era il ritrovo dei ragazzi degli oratori, e il suo posto preferito era la terrazza, da cui disegnava i tetti del paese. Trasferita a Lecco, è diventata assistente sociale e nel 2015 ha aperto ai viaggiatori Casa Ada, l’appartamento preparato per la madre e poi intitolato alla sua memoria: da allora l’ospitalità è il suo secondo lavoro.