Sueglio, la casa per vivere il Lago di Como a prezzi contenuti

Sueglio, la casa delle suore torna ad accogliere i giovani
© Airbnb
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Otto camere da prenotare anche una per volta e spazi comuni per fare conoscenza: Claudia Pattarini ha trasformato la casa delle suore dove saliva da ragazza in un indirizzo per giovani viaggiatori
A Sueglio, comune di 156 abitanti in Valvarrone, c’è una casa dove si può prenotare anche una sola camera e incontrare altri viaggiatori negli spazi comuni. È La Casa di Sueglio, pensata per vivere il Lago di Como a prezzi contenuti: con questa formula ha vinto il premio Miglior alloggio qualità-prezzo ai Maestri dell’Accoglienza 2026 di Airbnb. A gestirla è Claudia Pattarini, assistente sociale da oltre 25 anni e host dal 2015.
Le camere sono otto e si possono prenotare singolarmente, così chi viaggia da solo non deve affittare un alloggio intero. La formula si rivolge soprattutto ai giovani e a chi parte con un budget contenuto, come alternativa alle località più affollate del lago. L’obiettivo è anche portare nuovi visitatori in Valvarrone, distribuiti lungo tutto l’anno e con i tempi del turismo lento.
“Ho sempre cercato di creare un mix tra turismo e sociale, con un’ospitalità attenta alle persone e al territorio. Non tutti hanno bisogno dello stesso tipo di accoglienza: per me è importante capire chi ho davanti”.
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Claudia ha conosciuto quell’edificio a sedici anni. Ci saliva con la parrocchia, quando era il ritrovo dei ragazzi degli oratori, e il suo posto preferito era la terrazza, da cui disegnava i tetti del paese. Trasferita a Lecco, è diventata assistente sociale e nel 2015 ha aperto ai viaggiatori Casa Ada, l’appartamento preparato per la madre e poi intitolato alla sua memoria: da allora l’ospitalità è il suo secondo lavoro.
Quando ha saputo che le suore non riuscivano più a mantenere la struttura di Sueglio, ha immaginato di restituirle la funzione di un tempo, un luogo d’incontro per i giovani, insieme a quella che sarebbe diventata la sua socia, Valentina La Terza. Le suore hanno condiviso l’idea e hanno donato loro l’edificio. Nel 2024 è nata l’impresa sociale Wonder Sueglio, e nell’autunno 2025 la casa ha aperto su Airbnb.
Chi prenota ha in genere tra i 20 e i 30 anni e arriva soprattutto da Germania, Francia e Paesi Bassi. Spesso viaggia da solo e si sposta in treno, in bicicletta o lungo i sentieri: un ragazzo è salito fino a Sueglio a piedi da Como, dopo dodici ore di cammino.
“Airbnb mi ha permesso di dare continuità al percorso iniziato dalle suore, offrendo alle nuove generazioni, dai gruppi di amici a chi viaggia da solo, un luogo dove sentirsi accolti, incontrarsi e scoprire il territorio in modo autentico e accessibile”.
Per girare Sueglio gli ospiti hanno a disposizione una guida del paese e una mappa disegnata a china da un artista della zona, che trasforma la passeggiata tra vicoli e case in pietra in una caccia al tesoro. Fuori dal borgo Claudia consiglia boschi, piccoli centri poco frequentati e la salita al Monte Legnoncino: circa tre ore a piedi, e quando il cielo è terso la vista arriva fino al Monte Rosa. In valle collabora con l’Ecomuseo della Valvarrone e ha avviato percorsi di formazione per gli altri host della zona.
La casa delle suore, racconta Claudia, “oggi è tornata ad accogliere giovani, proprio come faceva allora”.