Per Tallulah Willis è arrivato il giorno del fatidico "sì". La figlia più giovane di Bruce Willis e Demi Moore ha sposato il musicista Justin Acee in una cerimonia celebrata a Sun Valley, in Idaho, alla presenza della famiglia e degli amici più stretti. Un momento particolarmente importante per la 32enne, che ha condiviso questo passaggio della sua vita insieme alle persone a lei più vicine, a cominciare dalla madre e dalle sorelle maggiori Rumer e Scout, rimaste al suo fianco anche durante i preparativi.
La proposta e il matrimonio con Justin Acee
Le nozze sono arrivate dopo un fidanzamento annunciato alla fine del 2024. Justin Acee, musicista che si esibisce con il nome Nighties, aveva chiesto a Tallulah di sposarlo durante le festività natalizie, in un momento privato che lei aveva poi deciso di raccontare sui social mostrando anche l'anello ricevuto. Nei mesi successivi, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore aveva lasciato trapelare alcuni dettagli del percorso verso il matrimonio, mantenendo però una certa riservatezza sull'organizzazione del grande giorno.
Il matrimonio si è svolto sabato 8 agosto a Sun Valley, con la coppia circondata dagli affetti più importanti. Per Tallulah, la presenza delle sorelle Rumer e Scout e della madre Demi ha avuto un significato particolare, anche alla luce del rapporto molto stretto che unisce le tre figlie.
Un abito pensato per il grande giorno
In occasione del grande giorno, Tallulah ha fatto realizzare un abito caratterizzato da una linea essenziale e aderente, senza spalline, con un corpetto strutturato e una lunga coda che si apre sul retro insieme a un grande fiocco. A completare l'insieme c'era un velo realizzato a mano.
La preparazione dell'abito ha richiesto un lavoro particolarmente lungo: sono state necessarie 712 ore complessive, tra costruzione, modifiche sartoriali e ricami. Anche il velo ha richiesto nove ore di lavorazione, mentre gli elementi decorativi sono stati realizzati artigianalmente, con i singoli petali in organza impreziositi e applicati uno alla volta.
La prova finale insieme a mamma e sorelle
La prova conclusiva dell'abito era stata un vero momento di famiglia. Tallulah aveva indossato la creazione alla presenza di Demi Moore, Rumer e Scout, che hanno assistito emozionate alla trasformazione della futura sposa.
Il percorso verso l'abito definitivo era iniziato in maniera decisamente più semplice: Scout aveva ricordato scherzosamente quando, appena sei mesi prima, Tallulah le mandava immagini di possibili vestiti da matrimonio trovati online. In pochi mesi, quella ricerca era diventata un progetto sartoriale molto più elaborato, costruito insieme alla famiglia e al team creativo.
L'idea era quella di ottenere un risultato romantico, etereo e al tempo stesso personale. Anche la scollatura aveva un significato particolare: prendeva ispirazione da un abito nero indossato da Demi Moore a una festa degli Oscar all'inizio dell'anno. Un dettaglio che ha creato un ulteriore legame simbolico tra madre e figlia proprio nel giorno delle nozze.
Un momento importante nella vita di Tallulah
Il matrimonio rappresenta per Tallulah un nuovo capitolo dopo anni nei quali ha raccontato pubblicamente alcuni momenti complessi della propria vita. Negli ultimi tempi ha parlato soprattutto del rapporto con il padre Bruce Willis e della sua malattia, condividendo con il pubblico anche immagini e momenti vissuti insieme alla famiglia.
La vicinanza di Demi Moore, Rumer e Scout assume quindi un valore particolare. Le tre sorelle hanno sempre mantenuto un legame molto forte e sono state accanto a Tallulah durante il percorso che l'ha portata al matrimonio.
Tallulah è la terza e più giovane figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Rumer, 37 anni, e Scout, 34, sono le sue sorelle maggiori. I due attori sono stati sposati dal 1987 al 2000 e, nonostante la fine del matrimonio, hanno continuato negli anni a mantenere un rapporto molto stretto per il bene della famiglia. Bruce Willis ha poi avuto altre due figlie, Mabel ed Evelyn, nate dal matrimonio con Emma Heming Willis.
"Abbiamo scelto di sceglierci ogni giorno"
Alla vigilia delle nozze, Tallulah aveva descritto l'abito come qualcosa di molto più importante di un semplice vestito. Il suo significato era legato direttamente al momento che stava vivendo e all'inizio della sua vita insieme al futuro marito.
La coppia, ha raccontato, aveva preso fin dall'inizio della relazione una decisione precisa: scegliersi ogni giorno. Anche per questo l'abito rappresentava per lei una sorta di passaggio verso il nuovo capitolo della sua vita, qualcosa di magico ma non necessariamente convenzionale, capace di rispecchiare il percorso personale compiuto negli anni.
Il risultato è stato dunque parte integrante di una giornata costruita attorno alla famiglia, agli affetti e alla celebrazione dell'amore tra Tallulah Willis e Justin Acee. Un matrimonio vissuto a Sun Valley in un'atmosfera intima, con accanto le persone che hanno accompagnato la sposa nel percorso fino a questo nuovo inizio.