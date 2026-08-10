Tallulah è la terza e più giovane figlia di Bruce Willis e Demi Moore. Rumer, 37 anni, e Scout, 34, sono le sue sorelle maggiori. I due attori sono stati sposati dal 1987 al 2000 e, nonostante la fine del matrimonio, hanno continuato negli anni a mantenere un rapporto molto stretto per il bene della famiglia. Bruce Willis ha poi avuto altre due figlie, Mabel ed Evelyn, nate dal matrimonio con Emma Heming Willis.