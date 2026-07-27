FEMMINILITÀ E POTERE

Demi Moore struccata a 63 anni: il selfie simbolo di fierezza e autenticità

Oltre ai segreti della sua skincare routine, una riflessione su come la star di Hollywood abbia ribaltato con uno scatto la narrazione della bellezza

27 Lug 2026 - 07:04
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Demi Moore senza trucco dal suo account su Instagram (@demimoore) e sul red carpet di Cannes 79 © Instagram/IPA

Demi Moore senza trucco dal suo account su Instagram (@demimoore) e sul red carpet di Cannes 79 © Instagram/IPA

Che Demi Moore abbia saputo definirsi e reinventarsi con determinazione e coraggio nel corso di una carriera lunga oltre cinque decenni non è certamente una novità. Ma a fare notizia è stato un selfie condiviso dalla star di Hollywood sul suo account personale su Instagram – quasi 7 milioni di follower – che la mostra sorridente al risveglio, con una felpa bianca, gli occhiali da vista ma soprattutto senza trucco. 

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Demi Moore, una lezione di stile sulla femminilità consapevole

 Come accaduto per il suo taglio di capelli sfoggiato a sorpresa sul red carpet di Cannes, a tenere banco sui social è stata più di recente la sua scelta a 63 anni di mostrarsi al naturale, completamente senza make up. Con lei, negli scatti in questione, Tallulah Willis, terza e più giovane figlia avuta quando era in coppia con Bruce Willis. Mamma e figlia sono ritratte in un momento di allegra intimità in un noto e lussuoso hotel di Parigi, intente a far colazione.  Demi Moore ribalta così le narrazioni tradizionali su bellezza, età e potere, ridefinendone i canoni all’insegna di una femminilità consapevole, fiera, autentica, che non ha bisogno di artifici né sovrastrutture per mostrare appieno la sua forza e che ne esce piuttosto arricchita. In linea con una certa sua naturale capacità di ispirare senza compromessi. 

© Instagram

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Demi Moore senza trucco in uno degli scatti dal suo account su Instagram (@demimoore) con la figlia Tallulah Willis

Quali sono i segreti di bellezza di Demi Moore?

 Tuttavia, il segreto per avere una pelle strepitosa a oltre sessant’anni, oltre alla genetica, è affidata al supporto di trattamenti estetici mirati. L’attrice farebbe infatti ricorso a radiofrequenza estetica e cure olistiche. Fa parte della sua beauty routine quotidiana una detersione profonda e restitutiva, affidata a balsami ricchi di attivi vegetali, alternati a detergenti delicati a base d’acqua nei giorni più caldi. A rendere impeccabile il suo incarnato sarebbe anche il ricorso ad attivi di nuova generazione, mentre per mantenere i contorni del viso compatti e sostenere la produzione di collagene, si affiderebbe a sieri potenziati con peptidi di rame.

Demi Moore a Cannes ha tagliato i capelli: ecco il nuovo look

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© IPA | Subito virale il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Demi Moore a Cannes
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© IPA | Subito virale il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Demi Moore a Cannes

© IPA | Subito virale il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Demi Moore a Cannes

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