Demi Moore struccata a 63 anni: il selfie simbolo di fierezza e autenticità

Come accaduto per il suo taglio di capelli sfoggiato a sorpresa sul red carpet di Cannes, a tenere banco sui social è stata più di recente la sua scelta a 63 anni di mostrarsi al naturale, completamente senza make up. Con lei, negli scatti in questione, Tallulah Willis, terza e più giovane figlia avuta quando era in coppia con Bruce Willis. Mamma e figlia sono ritratte in un momento di allegra intimità in un noto e lussuoso hotel di Parigi, intente a far colazione. Demi Moore ribalta così le narrazioni tradizionali su bellezza, età e potere, ridefinendone i canoni all’insegna di una femminilità consapevole, fiera, autentica, che non ha bisogno di artifici né sovrastrutture per mostrare appieno la sua forza e che ne esce piuttosto arricchita. In linea con una certa sua naturale capacità di ispirare senza compromessi.