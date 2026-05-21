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© IPA | Subito virale il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Demi Moore a Cannes
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PROMOSSO O BOCCIATO?

Demi Moore a Cannes ha tagliato i capelli: ecco il nuovo look

Subito virale il nuovo haircut sfoggiato dalla star di Hollywood, che per il decimo red carpet del festival ha detto addio alle sue iconiche lunghezze

21 Mag 2026 - 21:53
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Incredibile ma vero. Demi Moore ha tagliato i suoi iconici capelli lunghi nero corvino. Non c'è stata serata a Cannes in cui la star di Hollywood, membro di giuria di questa 79esima edizione del festival del cinema, non sia apparsa in splendida forma. Per il decimo red carpet, ha lasciato senza fiato pubblico e fotografi tra la Croisette e la Montée des marches, sfilando con un nuovo haircut corto, diventato sui social subito virale.

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