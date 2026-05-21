Demi Moore a Cannes ha tagliato i capelli: ecco il nuovo look

Incredibile ma vero. Demi Moore ha tagliato i suoi iconici capelli lunghi nero corvino. Non c'è stata serata a Cannes in cui la star di Hollywood, membro di giuria di questa 79esima edizione del festival del cinema, non sia apparsa in splendida forma. Per il decimo red carpet, ha lasciato senza fiato pubblico e fotografi tra la Croisette e la Montée des marches, sfilando con un nuovo haircut corto, diventato sui social subito virale.