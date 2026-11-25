"Mi sono ammalato gravemente qualche anno fa, ho avuto una forma molto forte di Covid", ha ricordato Ricky Martin. Come molti in quei mesi, era convinto che il ricovero fosse più pericoloso del virus: "Non sono andato in ospedale perché continuavo a ripetere: 'Mi intuberanno e mi uccideranno'". Così ha trasformato la sua casa in una corsia privata, pur essendo in condizioni "davvero critiche".