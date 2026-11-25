Ogni mattina, appena apre gli occhi, Ricky Martin ringrazia perché è vivo e perché respira. Non è un semplice rituale: dietro c'è una malattia che, qualche anno fa, lo ha portato a un passo dalla fine. Il cantante ne ha parlato apertamente ospite di un programma radiofonico, spiegando quanto fosse grave il suo caso di Covid 19 senza però specificare in quale periodo si sia ammalato.
Ricky Martin, niente ospedale per paura
"Mi sono ammalato gravemente qualche anno fa, ho avuto una forma molto forte di Covid", ha ricordato Ricky Martin. Come molti in quei mesi, era convinto che il ricovero fosse più pericoloso del virus: "Non sono andato in ospedale perché continuavo a ripetere: 'Mi intuberanno e mi uccideranno'". Così ha trasformato la sua casa in una corsia privata, pur essendo in condizioni "davvero critiche".
In tre occasioni diverse, ha confessato: "Ha avuto la sensazione che stessero per venirmi a prendere". Il letto è diventato il suo universo: per un lungo periodo non è riuscito a badare nemmeno ai bisogni più semplici. "Ho passato 50 giorni sdraiato incapace persino di alzarmi per andare in bagno", ha detto il cantante, aggiungendo di essere rimasto per mesi senza riuscire a respirare come si deve.
Dalla gratitudine alla missione da compiere
Superata la crisi, a rimanergli addosso è stato un sentimento preciso. "Quando si attraversano momenti così duri, l'unica cosa che ti riempie davvero è la gratitudine, il desiderio di vivere di nuovo", ha spiegato. Da allora Ricky Martin ha imparato a riconoscere le piccole cose: i figli, la carriera, il pubblico, la signora che lo ferma per dirgli che la sua musica l'ha aiutata a superare un tumore.
È in quei momenti, secondo lui, che si capisce di avere una missione solida e potente, e che bisogna stare bene per portare avanti un messaggio di calma e accettazione. Ne deriva anche una convinzione: la vulnerabilità non è una debolezza, ma qualcosa di necessario e prezioso. "Ti permette di essere aperto, così che le emozioni possano entrare e uscire, perché a volte abbiamo persino paura di sentirle". Oggi, dopo ciò che ha attraversato, vuole che il suo pubblico sappia che aprirsi è un bene.