Momenti di tensione e paura durante il concerto di Ricky Martin del 21 maggio a Podgorica, capitale del Montenegro. Nel bel mezzo del live, uno degli spettatori ha spruzzato del gas lacrimogeno verso il palco, facendo scoppiare il caos e costringendo il cantante portoricano a interrompere l'esibizione. Una volta ripristinato l'ordine, l'artista ha deciso di "ignorare" i consigli del suo team e di portare a termine il concerto, così da non mandare a casa i fan con un brutto ricordo dell'evento.