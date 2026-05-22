Momenti di tensione e paura durante il concerto di Ricky Martin del 21 maggio a Podgorica, capitale del Montenegro. Nel bel mezzo del live, uno degli spettatori ha spruzzato del gas lacrimogeno verso il palco, facendo scoppiare il caos e costringendo il cantante portoricano a interrompere l'esibizione. Una volta ripristinato l'ordine, l'artista ha deciso di "ignorare" i consigli del suo team e di portare a termine il concerto, così da non mandare a casa i fan con un brutto ricordo dell'evento.
La gestione dell’emergenza
Il concerto, il primo della leg europea del tour, si è quindi concluso come previsto ed è già stato confermato che le prossime tappe della tournée non subiranno variazioni. Róndine Alcalá, responsabile delle pubbliche relazioni e portavoce del cantante, ha diffuso un comunicato volto a spiegare con chiarezza quanto avvenuto nel corso dell'esibizione a Podgorica.
Il comunicato del team di Ricky Martin
"Durante il concerto di Ricky Martin un individuo ha spruzzato del gas lacrimogeno verso il palco, causando l'interruzione del live. Gli spettatori si sono allontanati e hanno ricevuto l'assistenza necessaria. Come misura precauzionale, Ricky Martin e il suo team hanno immediatamente lasciato il palco", recita il comunicato.
"La sicurezza e le forze dell’ordine locali sono intervenute per riportare l'ordine e garantire la sicurezza di tutti i presenti. Quando la situazione è tornata sotto controllo, Ricky Martin, nonostante il parere contrario dei membri del suo team, ha deciso di far ripartire il concerto, mantenendo fede all'impegno preso con gli spettatori", si legge.
Il tour europeo prosegue come da programma
Nonostante l’incidente, il percorso del tour non subisce variazioni. L'artista continuerà infatti con le date previste del suo tour, che proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori tappe in Europa e appuntamenti internazionali già programmati.
Il cantante, noto a livello globale per brani come María, La Copa de la Vida e Livin' la Vida Loca farà tappa anche in Italia. Dopo ben 15 anni di assenza, Ricky Martin sbarcherà di nuovo nella Penisola con un concerto che si svolgerà il 21 giugno 2026 a San Benedetto del Tronto, presso l'arena Sanpark Adriatic.