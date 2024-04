Tgcom24

Per Ricky Martin insomma un vero momento di "vida loca" quello vissuto sul palco di Miami. La superstar 52enne, che poche settimane fa ha parlato della sua vita sentimentale dopo la separazione dal marito, si è unito a Madonna per giudicare la parte dello show del "Celebration Tour" dedicata alla sala da ballo, in cui, sulle note di "Vogue", i ballerini sfilano su una passerella per ricevere un punteggio da Madonna e da una serie di giudici ospiti a rotazione.

Nel mezzo dell'esibizione, tra una sfilata e due ballerini che si sono strusciati su Ricky Martin simulando un amplesso, i pantaloni del cantante hanno mostrato un vistoso rigonfiamento. Dimostrazione evidente che se questa parte di spettacolo nell'idea di Madonna doveva essere eccitante, il risultato è stato raggiunto in pieno. A ogni modo, visto che Madonna e l'ospite di turno devono assegnare un voto alle sfilate, Martin ha assegnato un bel "10": e come avrebbe potuto fare altrimenti?

Thank you @Madonna my love! Always fun to be invited to the party!



You all, CAN’T MISS THIS SHOW! pic.twitter.com/bVdoV18Qen — Ricky Martin (@ricky_martin) April 8, 2024

Ricky ha fatto finta di nulla mentre Madonna non è sembrata accorgersene, così è andato avanti normalmente. La cosa non è passata invece inosservata a molti tra il pubblico che hanno filmato e condiviso via social. Ma nel caso qualcuno si fosse distratto, ci ha pensato Ricky Martin stesso a riportare l'attenzione al giusto posto: infatti lui stesso ha condiviso sul suo profilo X la scena, durante la quale si è evidentemente divertito...