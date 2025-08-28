Mtv VMas, Ricky Martin nella storia: sarà il primo artista a ricevere il "Latin Icon Award"

Ricky Martin sarà il primo artista di sempre a ricevere il premio "Latin Icon Award" durante gli Mtv Video Music Awards 2025, che su svolgeranno la notte del 7 settembre dalla UBS Arena di New York, condotti da LL Cool J. Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico straordinario, lungo oltre quarant'anni, durante il quale Ricky Martin ha portato la musica e la cultura latin al centro della scena mondiale, influenzando profondamente l'industria musicale e aprendo la strada a intere generazioni di artisti.