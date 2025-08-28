Mtv VMas, Ricky Martin nella storia: sarà il primo artista a ricevere il "Latin Icon Award"

A 25 anni di distanza dall’iconica esibizione che consacrò la superstar portoricana e icona globale a livello internazionale
Ricky Martin sarà il primo artista di sempre a ricevere il premio "Latin Icon Award" durante gli Mtv Video Music Awards 2025, che su svolgeranno la notte del 7 settembre dalla UBS Arena di New York, condotti da LL Cool J. Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico straordinario, lungo oltre quarant'anni, durante il quale Ricky Martin ha portato la musica e la cultura latin al centro della scena mondiale, influenzando profondamente l'industria musicale e aprendo la strada a intere generazioni di artisti.
Attraverso questo premio, MTV omaggia non solo il cantante, ma anche il pioniere, attivista e innovatore che continua a influenzare e lasciare il segno nel mondo della musica, dell'arte e dell'intrattenimento. Lo storico evento, insieme al suo ritorno sul palco dei VMA, assume anche un valore simbolico: è infatti il 25esimo anniversario della leggendaria esibizione di Ricky Martin ai VMAS, che lo consacrò definitivamente a livello internazionale.
Durante quella notte, l'artista diventò il primo uomo latin a vincere il premio per "Best Pop Video" e si portò a casa ben cinque premi. Con il suo ritorno sul palco dei VMAS 2025, Ricky Martin si conferma una leggenda vivente e ambasciatore della cultura latin a livello globale.
Con oltre 70 milioni di album venduti in tutto il mondo, vincitore di numerosi Grammy e Latin Grammy, e con più di 180 riconoscimenti ottenuti come artista, attore e per il suo impegno umanitario, Ricky Martin continua ad affermarsi come una delle figure più influenti e ammirate dell'industria dell'intrattenimento mondiale.
