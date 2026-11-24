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A 93 anni, Kim Novak ha già deciso cosa desidera che accada al suo corpo dopo la morte. L'attrice americana, celebre per il ruolo nel film "La donna che visse due volte", ha organizzato il proprio fine vita scegliendo una soluzione che le permetta di continuare simbolicamente a far parte della natura. Il suo progetto prevede infatti la trasformazione delle sue spoglie in compost, un terriccio ricco di sostanze nutritive da utilizzare per far crescere alberi e piante. Ne ha parlato in un'intervista a People, raccontando di aver messo per iscritto le proprie volontà già alcuni anni fa e di voler far conoscere questa possibilità anche ad altre persone.
La decisione è nata dalla volontà di trovare una destinazione finale coerente con il suo rapporto con l'ambiente. "All'inizio pensavo: so che non voglio essere cremata, perché sono un'ambientalista e so che ci sono delle conseguenze negative", ha spiegato. Aveva quindi preso in considerazione una sepoltura tradizionale, ma con una particolarità: essere avvolta in un sudario e avere un albero piantato sopra la propria tomba. Le ricerche, tuttavia, le hanno fatto scoprire che nel Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti non erano disponibili molte strutture in grado di offrire questo tipo di servizio. Novak ha così continuato a informarsi, fino a individuare una soluzione nello Stato di Washington.
L'idea di trasformare il proprio corpo in terreno fertile rispecchia una convinzione che l'attrice dice di coltivare da sempre. "La cosa più importante per me è non smettere di crescere. Voglio pensare che, quando non ci sarò più, non sarò davvero scomparsa, ma diventerò una creatura vivente", ha raccontato.
Nel suo immaginario, gli alberi rappresentano proprio questa continuità. Novak ha spiegato di averli sempre ammirati perché assistono a tutto ciò che accade intorno a loro senza intervenire: "Sono testimoni di ogni cosa, ma non parlano e non cercano di cambiare quello che vedono. Un albero assorbe ciò che succede senza esprimere giudizi". È un'immagine che, ha aggiunto, l'ha accompagnata per tutta la vita.
L'attrice è consapevole di avere 93 anni e che la morte potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Proprio per questo ha voluto organizzarsi in anticipo, scegliendo personalmente cosa accadrà alle sue spoglie. "Non voglio morire. Voglio continuare a crescere", ha dichiarato, descrivendo il metodo individuato: il corpo viene trasformato in un terriccio ricco di sostanze nutritive, attraverso un processo di compostaggio.
La prospettiva di essere trasformata in compost può suscitare perplessità, ma l'attrice ha precisato che il suo obiettivo non è semplicemente diventare terra. "Non è che voglia essere il terreno. Mi interessa quello che potrà crescere grazie a esso", ha chiarito. Per Novak, continuare a imparare e scoprire cose nuove è sempre stato fondamentale, e questa scelta le permette di immaginare la morte in una prospettiva diversa.
"Nessuno vuole essere uno spreco. Ma se possiamo utilizzare ciò che resta di noi per creare altre cose belle e positive, cosa potrebbe esserci di meglio?", ha osservato. L'idea, ha aggiunto, le dà una sensazione di gioia: non tanto perché attenda la fine della propria vita, quanto perché sa che il suo corpo potrà contribuire a generarne altra.
Novak ha già pensato anche a come rendere concreta questa scelta. Ha spiegato di poter mettere a disposizione di amici e familiari delle urne contenenti il terriccio ottenuto dalle sue spoglie, chiedendo loro di utilizzarlo per piantare un albero. Dove non fosse possibile farlo, come in alcune aree urbane quali New York, il materiale potrebbe essere impiegato per coltivare una pianta in appartamento.
Le sue disposizioni sono state formalizzate per iscritto alcuni anni fa. Ora l'attrice desidera raccontare la propria esperienza affinché altre persone possano prendere in considerazione la stessa possibilità. "È una cosa che mi entusiasma e vorrei che più persone sapessero che esiste questa alternativa", ha detto.
Il messaggio che vuole trasmettere è legato all'idea che la morte non debba necessariamente interrompere ogni forma di crescita: "Non c'è motivo per cui debbano smettere di vivere. Possono continuare a crescere attraverso l'utilizzo dei loro corpi, dei loro resti, trasformandoli in qualcosa capace di portare vita e armonia a ciò che verrà piantato".
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