La decisione è nata dalla volontà di trovare una destinazione finale coerente con il suo rapporto con l'ambiente. "All'inizio pensavo: so che non voglio essere cremata, perché sono un'ambientalista e so che ci sono delle conseguenze negative", ha spiegato. Aveva quindi preso in considerazione una sepoltura tradizionale, ma con una particolarità: essere avvolta in un sudario e avere un albero piantato sopra la propria tomba. Le ricerche, tuttavia, le hanno fatto scoprire che nel Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti non erano disponibili molte strutture in grado di offrire questo tipo di servizio. Novak ha così continuato a informarsi, fino a individuare una soluzione nello Stato di Washington.