E' morta Pat Hitchcock, attrice e unica figlia del leggendario Alfred Hitchcock 

E' morta a 93 anni Patricia "Pat" Hitchcock, unica figlia del leggendario regista Alfred Hitchcock e attrice in quasi tutti i suoi film più noti. Aveva recitato tra gli altri in "Stranieri in treno", "Paura in palcoscenico" e "Psycho" . La donna si è spenta nella sua casa di Thousand Oaks (California, USA), come ha riferito sua figlia Katie Fiala all'Hollywood Reporter. La madre di Pat era la sceneggiatrice Alma Reville , moglie di Alfred per oltre 50 anni.



Tra i ruoli più importanti della sua carriera quello in "Stranieri in treno", dove interpretava Barbara Morton, sorella minore del personaggio di Ruth Roman, Anne Morton e quello in "Psycho" , dove era Caroline, collega d'ufficio di Marion Crane (Janet Leigh).

Debuttò come attrice a Broadway grazie all'aiuto di suo padre in "Solitaire" nel 1943 e un anno dopo recitò nel ruolo principale in "Violet". Nata a Londra il 7 luglio 1928 si era trasferita con la famiglia a Los Angeles nel 1939. Nel si diplomò alla Marymount High School di Los Angeles e frequentò poi la Royal Academy of Dramatic Art.

Oltre che alla maggior parte dei film del padre però Patricia, ha partecipato anche a diversi episodi della serie “Alfred Hitchcock Presents” (1955-1962) e in film come “I dieci comandamenti” (1956).

E stata anche autrice insieme a Laurent Bouzereau del libro “Alma Hitchcock: The Woman Behind the Man” (2003), una biografia di sua madre Alma Reville.