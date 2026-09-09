A Sydney una donna è stata seppellita in una bara composta da funghi. É il primo caso in Australia, ma è il segno che l'ecosostenibilità sta diventando un tema sensibile per molte persone, anche dopo la morte. La cerimonia si è tenuta a Faulconbridge, e poi Carolyn, questo il nome della settantenne, è stata trasportata nelle Blue Mountains, nello stato del nuovo Galles del Sud. Il suo feretro sarà presto un nutrimento per il terreno, infatti, circa dopo 45 giorni il materiale si dovrebbe disgregare. Come ha riportato l'ideatore Bob Hendrikx al Sydney Morning Herald: "In condizioni ideali, tra 45 giorni sarà una cosa sola con il suolo, e invece di inquinare la terra, arricchirà il suolo".