Un vero e proprio colpo grosso ha colpito un allevamento di ostriche nei dintorni di Taree, località del Nuovo Galles del Sud situata a nord di Sydney. I ladri hanno portato via circa 400mila ostriche, custodite in oltre 300 sacchi, per un valore complessivo superiore a 214mila euro. Secondo quanto riferito dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, il furto sarebbe avvenuto all'inizio dell'anno. La denuncia, tuttavia, è arrivata soltanto nelle ultime ore, facendo scattare le indagini per identificare i responsabili e ricostruire le modalità del colpo.
La polizia cerca i responsabili
Gli investigatori stanno cercando elementi che possano aiutare a risalire agli autori del furto. Le autorità hanno rivolto un appello alla popolazione, invitando chiunque disponga di informazioni utili a contattare la polizia. La quantità di molluschi sottratta rende l'operazione particolarmente significativa: non si tratta di un piccolo quantitativo facilmente trasportabile, ma di centinaia di sacchi che avrebbero dovuto essere movimentati dall'allevamento.
Un danno pesante per il produttore
L'impatto potrebbe farsi sentire soprattutto nei prossimi mesi, quando la domanda di ostriche aumenta in vista delle festività. La sottrazione di una parte così consistente dell'allevamento rischia di ridurre la quantità di prodotto disponibile proprio nel periodo di maggiore richiesta.
Ostriche protagoniste della tavola australiana
In Australia le ostriche sono molto apprezzate e trovano spazio nei menù dei ristoranti, nei brunch e nei buffet dedicati ai prodotti ittici. Le produzioni locali sono particolarmente note per la qualità e per le caratteristiche organolettiche dei molluschi. È anche per questo che il furto potrebbe avere conseguenze economiche rilevanti per l'allevamento. I ladri potrebbero aver puntato proprio sulla possibilità di rivendere le ostriche durante il periodo natalizio, quando la richiesta del prodotto tende a crescere.
Un furto insolito e difficile da nascondere
Resta da capire come sia stato possibile movimentare una quantità tanto ingente di ostriche senza attirare l'attenzione. Nel frattempo, l'appello delle autorità è rivolto a chiunque possa aver notato movimenti sospetti nei pressi dell'allevamento o disponga di informazioni utili a individuare i responsabili del furto.