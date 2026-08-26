Un vero e proprio colpo grosso ha colpito un allevamento di ostriche nei dintorni di Taree, località del Nuovo Galles del Sud situata a nord di Sydney. I ladri hanno portato via circa 400mila ostriche, custodite in oltre 300 sacchi, per un valore complessivo superiore a 214mila euro. Secondo quanto riferito dalla polizia del Nuovo Galles del Sud, il furto sarebbe avvenuto all'inizio dell'anno. La denuncia, tuttavia, è arrivata soltanto nelle ultime ore, facendo scattare le indagini per identificare i responsabili e ricostruire le modalità del colpo.