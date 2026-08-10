Australia, ritrovano un "cadavere" in una valigia abbandonata: era una sex doll

In Australia, a Oallen, a sud-est di Goulburn, una "bambola del sesso" (sex doll) estremamente realistica è stata scambiata - anche se per pochi attimi - per una vittima di omicidio, dopo essere stata ritrovata all'interno di una valigia abbandonata in una zona rurale. Lo riferiscono la polizia e i media locali.
Cosa è successo
Due uomini stavano guidando nella campagna australiana quando a un tratto si sono imbattuti in una valigia abbandonata, apparentemente piena di resti umani. Una task force di investigatori ed esperti forensi è stata subito istituita per risolvere quello che inizialmente la polizia aveva trattato come un omicidio.
Grazie ad alcuni test, è stato dimostrato che in realtà la valigia "conteneva una sex doll molto realistica", come ha riportato l'emittente pubblica Abc. "Inizialmente è stata scambiata per un essere umano", ha dichiarato ai giornalisti il sovrintendente della polizia del Nuovo Galles del Sud, Linda Bradbury. E ha aggiunto: "Era molto realistica nell'aspetto, sembravano resti umani". La polizia, inoltre, ha affermato che gli "esami forensi" hanno rivelato che la bambola era completa di vestiti, capelli e piercing al naso. A complicare ulteriormente le cose, è stato anche il fatto che quest'ultima "presentasse anche segni simili a lividi e graffi".