Francia, il governo sospende Shein dopo lo scandalo delle bambole pedopornografiche

La sospensione è stata annunciata in concomitanza con l’apertura del primo negozio fisico permanente di Shein in Francia, all’interno dei grandi magazzini BHV Marais nel centro di Parigi. All’esterno si sono tenute manifestazioni di associazioni ambientaliste e gruppi per la tutela dei minori, mentre all’interno si sono registrate lunghe code di clienti attratti dai prezzi contenuti del marchio. Secondo quanto riportato da Le Parisien, alcuni attivisti si sono poi introdotti nel punto vendita esponendo bandiere palestinesi e cartelli di protesta contro lo sfruttamento della minoranza uigura in Cina. "Dalla colonizzazione ai vostri armadi" è stato uno degli slogan scanditi prima dell’intervento del servizio d’ordine, che ha poi accompagnato i manifestanti all’uscita. All’esterno, tra rue de Rivoli e rue des Archives, la fila di clienti è proseguita senza interruzioni, con famiglie, giovani e turisti in attesa di visitare il nuovo store del colosso asiatico.