Australia, il mistero delle "palle spaziali" ritrovate in spiaggia

Alice Gorman, archeologa spaziale ed esperta di detriti spaziali presso la Flinders University, ha affermato ai media australiani che gli oggetti non sembrano presentare segni di bruciature o annerimenti. "Questo suggerisce che potrebbero provenire dal lancio di un razzo che è rientrato sulla Terra", ha affermato. "Sembrano essere coerenti con ciò che si trova in un sistema di alimentazione. Si tratta di serbatoi di carburante pressurizzati realizzati in leghe di titanio con un punto di fusione molto elevato - ha aggiunto - Sono conosciute come 'palle spaziali' e possono essere ritrovate anni dopo il lancio. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato un loro atterraggio". Secondo Gorman è anche possibile che gli oggetti non siano di natura spaziale, ma siano invece di origine marina. Gli accertamenti delle prossime ore scioglieranno il mistero su questi oggetti.