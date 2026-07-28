Volo dei record Melbourne-Tolosa, in aria per oltre 24 ore: ecco il bestione che ha compiuto l'impresa | Foto

© Flightradar
© Flightradar
L'A350-1000 Ulr ha polverizzato un primato che reggeva dal 2005 e inaugura il "Project Sunrise", la rivoluzione dei voli a ultra-lunga gittata
© Flightradar
© Flightradar
Ha staccato le ruote da terra intorno alle 17.27 da Melbourne, in Australia. Le ha riappoggiate alle 9 di mattina a Tolosa. In totale, contando il fusorario, oltre 24 ore in volo senza scali e senza mai fare riferimento. Il nuovo record di volo più lungo mai compiuto - attraversando il Pacifico, gli Usa, la Groenlandia e parte dell'Atlantico - è stato segnato dall’A350-1000 Ulr, progettato da Airbus appositamente per la compagnia australiana Qantas. E che nel nome porta inciso già il suo scopo: Ulr sta infatti per "ultra long range", cioè per quelle tratte fino a pochi anni fa impensabili da compiere in una sola volta.
Il velivolo, mastodontico, è ancora nella sua fase di test. Da ottobre 2027, se la tabella di marcia sarà rispettata, Qantas inizierà a usarlo per collegare tramite un volo diretto Sydney con Londra e New York. Per ora il volo di prova è stato un successone. L'Airbus è riuscito a rimanere precisamente 24 ore e 24 minuti in volo, contando che le due tratte previste dal prossimo anno dovrebbero durare tra le due e le quattro ore in meno. Lo stesso velivolo, pochi giorni prima, aveva già volato per 19 ore compiendo il tragitto al contrario. Questo nuovo clamoroso traguarod raggiunto ha permesso a Qantas di stracciare - e non di poco - il precedente record, rimasto imbattuto dal 2005 quando un Boeing 777-200 Ulr volò per 22 ore e 35 minuti da Hong Kong a Londra Heathrow.
Il volo di test è stato condotto con a bordo solo un team di circa dieci piloti, diminuendo non di poco il consumo di cherosene. Quello del jet fuel non dovrebbe però essere un grande problema per l'A350-1000 Url, che è dotato appositamente di un serbatoio aggiuntivo in posizione centrale. Un primo passo per rendere concreto il "Project Sunrise", il progetto "alba" che mira a unire città e centri economici globali lontanissimi tra loro.