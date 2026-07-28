Volo dei record Melbourne-Tolosa, in aria per oltre 24 ore: ecco il bestione che ha compiuto l'impresa | Foto

Il velivolo, mastodontico, è ancora nella sua fase di test. Da ottobre 2027, se la tabella di marcia sarà rispettata, Qantas inizierà a usarlo per collegare tramite un volo diretto Sydney con Londra e New York. Per ora il volo di prova è stato un successone. L'Airbus è riuscito a rimanere precisamente 24 ore e 24 minuti in volo, contando che le due tratte previste dal prossimo anno dovrebbero durare tra le due e le quattro ore in meno. Lo stesso velivolo, pochi giorni prima, aveva già volato per 19 ore compiendo il tragitto al contrario. Questo nuovo clamoroso traguarod raggiunto ha permesso a Qantas di stracciare - e non di poco - il precedente record, rimasto imbattuto dal 2005 quando un Boeing 777-200 Ulr volò per 22 ore e 35 minuti da Hong Kong a Londra Heathrow.