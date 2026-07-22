Estate 2026, l’indagine: il 68% degli italiani programma almeno un viaggio

Il 68% degli italiani prevede di partire almeno una volta in questi mesi estivi, anche se il contesto internazionale influenzerà le decisioni di viaggio in questo periodo per il 62% degli intervistati: è questo quanto emerge dalle analisi raccolte da TTG Italia a partire dall’indagine Udicon-Istituto Piepoli. L’impatto di questo scenario è evidente osservando la mappa delle destinazioni: il 59% del campione orienta la scelta verso mete nazionali, mentre il 24% guarda all’Europa e il 17% programma un viaggio intercontinentale. Il mercato non registra una ritirata della domanda ma una riallocazione delle preferenze, anche sotto la pressione dei costi e dell’incertezza.
Il tema dei costi per le vacanze
A pesare sull’andamento del settore è anche il prezzo di acquisto: secondo l’indagine al fine di contenere il budget il 31% degli italiani dichiara di scegliere alloggi meno costosi, il 27% mete più vicine, il 23% decide per tagli su ristoranti e attività, il 19% per partenze in bassa stagione e il 18% per soggiorni più brevi. Infine c’è il tema del carburante per gli aerei: i timori sull’approvvigionamento delle scorse settimane sono stati ridimensionati, con l’Enac che ha escluso criticità. Se la disponibilità appare garantita, rimane la questione economica: le oscillazioni del prezzo del jet fuel hanno infatti avuto un impatto sui prezzi dei voli e la loro disponibilità, interessando di riflesso il settore del turismo.
Il TTG Travel Experience 2026
L’andamento del mercato del turismo estivo sarà al centro di TTG Travel Experience 2026, la manifestazione leader nel Mediterraneo per il turismo mondiale, organizzata da Italian Exhibition Group e in programma dal 14 al 16 ottobre prossimi alla Fiera di Rimini. L’evento assumerà il ruolo di centro nevralgico per l’industria turistica, in un periodo in cui il settore deve confrontarsi con viaggiatori più prudenti e aspettative più alte sul valore della vacanza. Il tema dell’edizione 2026 è “EXIST”, scelto per rappresentare un turismo alla ricerca di esperienze più autentiche, maggiore consapevolezza e un rapporto più forte con i luoghi e le persone in viaggio.