Estate 2026, l’indagine: il 68% degli italiani programma almeno un viaggio

A pesare sull’andamento del settore è anche il prezzo di acquisto: secondo l’indagine al fine di contenere il budget il 31% degli italiani dichiara di scegliere alloggi meno costosi, il 27% mete più vicine, il 23% decide per tagli su ristoranti e attività, il 19% per partenze in bassa stagione e il 18% per soggiorni più brevi. Infine c’è il tema del carburante per gli aerei: i timori sull’approvvigionamento delle scorse settimane sono stati ridimensionati, con l’Enac che ha escluso criticità. Se la disponibilità appare garantita, rimane la questione economica: le oscillazioni del prezzo del jet fuel hanno infatti avuto un impatto sui prezzi dei voli e la loro disponibilità, interessando di riflesso il settore del turismo.