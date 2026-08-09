Due aerei sfiorano la collisione all'aeroporto di Sydney: ferito un membro dell'equipaggio

Una foto pubblicata dai media locali mostra i due velivoli sulla pista dell'aeroporto più trafficato d'Australia con il Boeing che appare estremamente vicino al lato destro dell'Airbus. "Un membro dell'equipaggio dell'A320 è rimasto ferito e sono stati riscontrati danni tra il carrello di atterraggio anteriore del B-777 e il veicolo per il traino dell'aereo" a causa della brusca frenata dei due velivoli, si legge nella dichiarazione dell'agenzia. "Il nostro aereo stava seguendo le istruzioni del controllo del traffico aereo quando i piloti sono stati costretti a frenare bruscamente dopo che un altro velivolo è apparso molto vicino", ha spiegato un portavoce della compagnia. Qatar Airways, invece, non ha lasciato ancora nessun commentato sull'incidente. Secondo le prime indagini, il veicolo di traino del Boeing non ha seguito le istruzioni del controllo del traffico aereo, ha dichiarato un funzionario. L'incidente ha causato ritardi all'aeroporto di Sydney.