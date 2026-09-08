Sos Terra: il 40% del pianeta è destinato a diventare arido entro il 2100

I ricercatori si sono basati su un nuovo metodo, che permette di includere nelle previsioni anche gli effetti dell'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, infatti, nonostante sia il principale responsabile del cambiamento climatico, potrebbe rallentare l'espansione delle zone aride. Questo perché, quando la concentrazione di anidride carbonica è elevata, i microscopici pori (chiamati stomi) presenti sulla superficie delle piante si chiudono parzialmente, riducendo la traspirazione e, di conseguenza, la perdita di acqua. Ecco perché le stime prodotte dall'analisi risultano inferiori rispetto ad altre ottenute da studi precedenti.