Alfred Hitchcock, guarda le immagini iconiche e capolavori del maestro del brivido
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In passato i tentativi era stati parecchi, ma mai andati a buon fine. Ora c'è un progetto con Sarah Snook, vista in "Succession", nel ruolo che fu di Tippi Hedren
Sarah Snook © Afp
“Gli uccelli” di Alfred Hitchcock sta per tornare in una nuova versione per il piccolo schermo. Tratto dall’omonimo racconto horror di Daphne du Maurier, il thriller del 1963 era incentrato principalmente sulla mondana Melanie Daniels e sulla piccola cittadina di Bodega Bay, bersaglio di attacchi da parte di varie specie di uccelli, senza alcuna vera causa apparente. Con un cast guidato da Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Tippi Hedren e Veronica Cartwright, "Gli uccelli" rimane uno dei film più acclamati di Hitchcock, e nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi per realizzarne un seguito. Nel ruolo della protagonista, la musa del regista: oggi 96enne Tippi Hedren. In passato erano stati pianificati sia un remake cinematografico che uno televisivo: il primo, a metà degli anni 2000, avrebbe visto Naomi Watts nel ruolo principale. Ma nulla si era concretizzato.
Invece questa sembrerebbe la volta buona: Deadline ha rivelato che HBO sta portando avanti la realizzazione di una miniserie ambientata in Alaska e con la star di "Succession" (e vincitore di un Emmy) Sarah Snook come protagonista femminile Myra Massey. Ecco la trama: Myra Massey torna nella sua piccola città natale con la figlia piccola nel bel mezzo di un'accesa battaglia per l'affidamento. Poco dopo il suo arrivo, un'amica d'infanzia di Myra scompare in circostanze sospette, mentre iniziano a circolare voci su un assassino e si intensifica anche un'ondata di attacchi mortali da parte di uccelli.
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