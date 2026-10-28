“Gli uccelli” di Alfred Hitchcock sta per tornare in una nuova versione per il piccolo schermo. Tratto dall’omonimo racconto horror di Daphne du Maurier, il thriller del 1963 era incentrato principalmente sulla mondana Melanie Daniels e sulla piccola cittadina di Bodega Bay, bersaglio di attacchi da parte di varie specie di uccelli, senza alcuna vera causa apparente. Con un cast guidato da Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette, Tippi Hedren e Veronica Cartwright, "Gli uccelli" rimane uno dei film più acclamati di Hitchcock, e nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi per realizzarne un seguito. Nel ruolo della protagonista, la musa del regista: oggi 96enne Tippi Hedren. In passato erano stati pianificati sia un remake cinematografico che uno televisivo: il primo, a metà degli anni 2000, avrebbe visto Naomi Watts nel ruolo principale. Ma nulla si era concretizzato.