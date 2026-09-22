Alexandra di Monaco con l'abito di Grace Kelly © Instagram
Un abito indossato da Grace Kelly più di sessant'anni fa è tornato sotto i riflettori grazie alla nipote Alexandra di Hannover. La giovane principessa ha infatti scelto per un evento un prezioso vestito d'archivio appartenuto alla nonna, dimostrando ancora una volta come alcuni dei capi custoditi dalla famiglia Grimaldi possano trovare una nuova vita anche a distanza di decenni.
Il vestito di Grace Kelly torna a vivere
Alexandra, figlia di Carolina di Monaco e del principe Ernst August di Hannover, è da poco stata protagonista di un altro importante momento della sua vita: il fidanzato storico Ben Sylvester Strautmann, al suo fianco dal 2016, le ha fatto la proposta di matrimonio. Poco dopo l'annuncio del fidanzamento, la principessa ha mostrato sui social il particolare look scelto per l'occasione. La fotografia la ritrae con l'abito vintage appartenuto alla nonna Grace Kelly, accompagnato da gioielli dorati e da una pochette nera.
Un abito indossato da Grace Kelly nel 1962
Il vestito era stato indossato da Grace Kelly nel 1962, in occasione del banchetto legato alle nozze del futuro re Juan Carlos di Spagna e della regina Sofia. La principessa Grace lo aveva scelto per uno degli eventi che precedettero il matrimonio della coppia reale. Il modello è lungo fino a terra e presenta una silhouette dalla linea essenziale, con una struttura che segue il corpo senza risultare aderente. Il tessuto color giallo intenso, quasi metallico, è ricoperto di decorazioni scintillanti tra paillettes e strass, che creano motivi sinuosi lungo l'intera superficie. L'abito presenta inoltre una scollatura arrotondata e una parte inferiore caratterizzata da un bordo più mosso, elementi tipici dello stile dell'epoca.
Il guardaroba di Grace Kelly custodito a Monaco
L'abito rappresenta soltanto uno dei tesori legati alla storia della famiglia. Il patrimonio conservato dal Palais Princier di Monte Carlo non comprende infatti soltanto gioielli e tiare, ma anche numerosi abiti appartenuti negli anni a Grace Kelly e successivamente a Carolina di Monaco. Questi capi rappresentano un vero archivio della moda e della storia della famiglia reale monegasca, al quale le nuove generazioni possono attingere per occasioni pubbliche e celebrazioni. Per Alexandra, la possibilità di recuperare un vestito della nonna significa anche reinterpretarlo attraverso il proprio stile.
Alexandra ha già indossato altri capi della nonna
Non è la prima volta che la principessa apre l'archivio personale di Grace Kelly. Nel 2024, in occasione delle celebrazioni per la Festa nazionale di Monaco, Alexandra aveva pubblicato una fotografia nella quale indossava un tailleur vintage marrone cioccolato appartenuto alla nonna.
Anche altri membri della famiglia hanno seguito una strada simile. La cugina Camille Gottlieb, per esempio, nel 2025 ha partecipato al Gala della Croce Rossa di Monaco con un abito su misura firmato Elisabetta Franchi, ispirato direttamente al vestito disegnato da Edith Head per Grace Kelly nel film di Alfred Hitchcock La finestra sul cortile del 1954.
Chi è Alexandra di Hannover
Alexandra è la figlia di Carolina di Monaco e del suo terzo marito, il principe Ernst August di Hannover. È quindi nipote del principe Ranieri III e di Grace Kelly e nipote dell'attuale sovrano di Monaco, il principe Alberto II. La principessa occupa il 13° posto nella linea di successione al trono monegasco. Il suo compagno Ben Sylvester Strautmann, anch'egli cresciuto a Monaco, è al suo fianco dal 2016 e la coppia è una presenza abituale negli eventi mondani e sociali europei.