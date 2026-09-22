Alexandra è la figlia di Carolina di Monaco e del suo terzo marito, il principe Ernst August di Hannover. È quindi nipote del principe Ranieri III e di Grace Kelly e nipote dell'attuale sovrano di Monaco, il principe Alberto II. La principessa occupa il 13° posto nella linea di successione al trono monegasco. Il suo compagno Ben Sylvester Strautmann, anch'egli cresciuto a Monaco, è al suo fianco dal 2016 e la coppia è una presenza abituale negli eventi mondani e sociali europei.