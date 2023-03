Il Ballo della rosa, Charlene salta per colpa della cognata Carolina?

Fotogallery - Costanza Caracciolo in festa per il compleanno della figlia Isabel

Il Ballo della rosa 2023 va in scena nel principato di Monaco a tema Bollywood.

I più fotografati sono Andrea Casiraghi e Beatrice Borromeo, le più scintillanti la principessa Charlotte e la madre Carolina in veste di First Lady. Proprio per colpa sua è rimasta assente la principessa Charlene? E non si è visto nemmeno Dimitri Rassam, marito della Casiraghi. Il principe Alberto ha fatto gli onori di casa con la ciurma di nipoti all’evento mondano inventato da Grace Kelly.