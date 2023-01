Principessa Charlene, i genitori si sono trasferiti a Monaco

Lo conferma la stessa moglie di Alberto che confida di aver avuto l’importante e fondamentale appoggio della sua famiglia . Lei non dice esplicitamente a chi si riferisce, ma a quanto pare un ruolo importante nella guarigione dalla malattia lo avrebbero i genitori della Wittstock che dal Sudafrica si sono trasferiti nel principato per starle accanto.

I genitori della principessa Charlene a Monaco

Mamma e papà Wittstock vivono in una casa nelle vicinanze di Palazzo Grimaldi. La principessa Charlene ha potuto contare sui suoi genitori in questa delicata fase di ripresa dalla malattia che tanto l’ha tenuta lontana dai suoi bambini (ha trascorso un lungo periodo di dieci mesi in Sudafrica dopo diversi interventi chirurgici). Dopo un periodo di convalescenza, è tornata a presenziare anche agli eventi glamour, come i Princess Grace Awards a New York il Gran Premio di Monaco. Il miglioramento è stato dovuto anche all’aiuto dei suoi cari, la madre Lynette (ex nuotatrice come lei) e il padre Mike. La principessa Charlene, che il prossimo 25 gennaio festeggerà il suo 45esimo compleanno, descrive la sua famiglia come “la mia roccia”.

Il futuro di Charlene

Superati i problemi di salute, la principessa Charlene guarda alla vita che verrà con tante speranze. "Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta", ha detto la moglie di Alberto di Monaco, 64 anni e da 11 sposato con la ex nuotatrice. Mike Wittstock, 76 anni, e la madre della principessa, Lynette, 63, hanno lasciato Johannesburg per andare a vivere a 8000 miglia di distanza e stare vicino alla figlia. “La famiglia Wittstock si è trasferita in una casa a pochi minuti di auto da Charlene e si incontrano di continuo – ha detto una fonte al Daily Mail - La fanno sentire al sicuro e le ricordano la vita molto più spensierata di cui godeva prima di diventare la principessa di Monaco". Il fratello maggiore di Charlene, Gareth Wittstock, 42 anni, è andato a vivere a Monaco già dieci anni fa, e il secondo, il 40enne Sean Wittstock, le telefona ogni giorno dal Sudafrica.



La vicinanza con la fede

La principessa Charlene dopo la malattia è diventata anche molto più devota. Una fonte ha dichiarato al Daily Mail: "Una grave malattia e altri problemi personali, compresi i problemi coniugali, hanno spinto Charlene a rivolgersi a Dio il più possibile. È ispirata dal cattolicesimo, e questo l'ha aiutata a superare momenti molto bui".