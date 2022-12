Charlene di Monaco: "Sto molto meglio, la mia famiglia è la mia roccia"

"Mi sto ancora riprendendo. Ci vorrà ancora tempo, ma sono felice. La mia famiglia e coloro che amo sono la mia roccia. Mi avvicino al futuro, passo dopo passo, un giorno alla volta", ha detto Charlene di Monaco durante l'evento. Che sia sulla strada della guarigione si vede: le sue apparizioni pubbliche sono più frequenti e lei sembra ogni volta più bella e serena. A inizio dicembre ha visitato il villaggio di Natale insieme ai figli Jacques e Gabriella e a Charlotte Casiraghi ed è apparsa serena e sorridente, affettuosa con i figli e complice con la nipote di suo marito.

La lunga malattia di Charlene di Monaco - Charlene di Monaco ha dovuto fare i conti con una lunga malattia. Per 10 mesi l'anno scorso è rimasta bloccata in Sudafrica (dove era andata per partecipare a un progetto benefico) a causa di un'infezione che le ha impedito di viaggiare e per la quale ha dovuto subire tre interventi alla testa. Durante tutto quel tempo ha potuto vedere i figli e il marito solo una volta, quando sono andati a trovarla per qualche giorno. Per il resto del tempo, convalescente, ha potuto parlare con i gemelli solo tramite videochiamata.

Il rientro a Monaco - Charlene di Monaco è tornata a casa nel novembre 2021, ma non perfettamente guarita. Ha trascorso un periodo in una clinica svizzera per potersi rimettere in sesto, alimentando con la sua lontananza dalla famiglia le voci di un divorzio imminente con il principe Alberto. Chiacchiere sempre e prontamente smentite da entrambi. Anche durante il decennale della sua fondazione la principessa ha parlato d quanto la famiglia le sia accanto e sia utile alla sua guarigione, e di come lei e il marito siano affiatati nel dare ai bambini l'educazione che adeguata al ruolo che saranno chiamati a rivestire da grandi.

Torna alla vita normale - L'anno scorso, appena rientrata dal Sudafrica, Charlene di Monaco non aveva potuto partecipare alla Giornata nazionale del Principato. Quest'anno invece era affacciata dal balcone che Alberto, Jacques e Gabriella. "Avolte è ancora stanca. Ha ancora bisogno di tempo per recuperare appieno le sue energie e assumere ulteriori impegni", ha fatto sapere il principe. Lei ce la mette tutta per tornare presto in forma.