Alberto di Monaco e Charlène finalmente insieme, la famiglia si riunisce in Sudafrica

Solo pochi giorni fa il principe Alberto aveva annunciato che presto lui e i figli avrebbero raggiunto sua moglie Charlène Wittsotck in Sudafrica, ed è stato di parola. La principessa ha postato sui social le foto di loro quattro finalmente riuniti dopo mesi di lontantanza: "Sono felicissima di avere la mia famiglia di nuovo con me", scrive a corredo degli scatti che li ritraggono sorridenti e abbracciati.

"Gabriella ha deciso di tagliarsi da sola i capelli", ha proseguito Charlène per giustificare la bizzarra frangetta della figlia. Chissà che la piccola non abbia tentato di imitare sua madre, che sfoggia ormai da mesi un taglio cortissimo e rock'n'roll. La principessina e il fratello Jacques si divertono a salire sugli alberi o posano insieme a mamma e papà, che appaiono sorridenti e rilassati. Anche Alberto pubblica gli scatti sulla sua pagina social, usando le stesse parole della moglie per descriverli.

Pericolo divorzio scongiurato? Chissà. Charlène è nella sua terra natale da mesi: è partita per un progetto di salvaguardia dei rinoceronti ed è dovuta fermarsi a causa di un'infezione alle vie aeree superiori che le impedisce di viaggiare e per la quale ha subito due interventi alla testa. La lontananza dai figli le è pesata ma, stando alle malelingue, non si può dire lo stesso per la separazione forzata dal marito. Lui con i bambini al seguito l'aveva già raggiunta a giugno e ora è lì per la seconda volta per assisterla nella convalescenza e, forse, anche per provare a salvare il matrimonio.

