La principessa Charlene non è più a Montecarlo da gennaio, quando si è recata in Sudafrica, sua terra natale. E da allora non si è più mossa, "bloccata" ufficialmente a causa di un'infezione alle vie aeree superiori. Charlene e Alberto di Monaco non compaiono pubblicamente insieme dal 26 gennaio e sulla presunta crisi della coppia si rincorrono le più disparate indiscrezioni, con il gossip che impazza suggerendo, neanche tanto velatamente, che i due sarebbero sull’orlo del divorzio.

Mentre Alberto è a Tokyo per le Olimpiadi, essendo membro del Cio, la distanza protratta tra i due ha innescato un tam tam tra siti e giornali rosa d'Europa, per arrivare in Francia ad eco amplificata, con tanto di titoloni con punti interrogativi: "Charlene e Albert II di Monaco sono sull'orlo del divorzio?" scrive l'inserto femminile di Le Figaro.

Nei mesi passati i gemelli di sette anni, Jacques e Gabriella, sono rimasti in Europa con il padre e hanno riabbraccaito la madre solo a giugno, quando sono andati a farle visita insieme al principe Alberto.

I dubbi, per i giornali scandalistici, rimangono tanti. Paris Match svela che la facoltosa imprenditrice Colleen Glaeser, grande amica della principessa, la starebbe aiutando a creare un'impresa per gestire i suoi interessi e attività direttamente dal Sudafrica.

Intanto il settimanale tedesco Bunte sbandiera informazioni secondo cui la principessa Charlene si starebbe guardando intorno in Sudafrica alla ricerca di una proprietà immobiliare da acquistare nei pressi di Johannesburg. E soprattutto non avrebbe "per il momento, nessuna intenzione di rientrare" a Monaco, stando a testimonianze anonime raccolte. Secondo la rivista l'annuncio del divorzio per la coppia reale sarebbe imminente. Non ci sarebbe un vero e proprio fattore scatenante, ma un crescendo di disagio verso le continue chiacchiere e voci di infedeltà da parte di Alberto, insieme al fatto che Charlene si senta "giudicata e incompresa".