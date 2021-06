Charlene e Alberto di Monaco riuniti in Africa, e intanto arrivano i francobolli per i 10 anni di nozze

Sono già passati 10 anni da quando Charlene Wittstock e Alberto di Monaco si sono giurati amore eterno con una cerimonia da favola. L'anniversario cade il 1 luglio per le nozze civili, il 2 per quelle religiose, ma il Principato si è portato avanti rilasciando una serie di 4 francobolli celebrativi. La coppia festeggerà la ricorrenza in Sudafrica, dove la Principessa si trova ormai da mesi tanto che il marito ha deciso di raggiungerla insieme ai gemelli Jacques e Gabriella.

Charlene è partita per il Sudafrica, sua terra natale, a gennaio ma è rimasta bloccata lì a causa di una grave infezione alle vie respiratorie. Questa è almeno la versione ufficiale, anche se secondo le voci più pettegole sarebbe semplicemente "scappata" dall'aria irrespirabile che c'è a palazzo. In mezzo alla savana si dedica ai rinoceronti feriti, sfoggiando quel taglio di capelli ribelle che le ha attirato tante critiche (e altrettanti apprezzamenti). Data la sua impossibilità (o non volontà) di tornare a Monaco, il principe Alberto ha deciso di raggiungerla con i loro due figli, e lei ha festeggiato il loro arrivo con un cuore social.

Mentre la famiglia si riunisce in Africa, Monaco si prepara a celebrare il loro decimo anniversario di nozze. L’Office des Émissions de Timbres-Poste ha emesso una serie di 4 francobolli, in commercio dal 1 luglio al costo di 1,50 euro. Sul primo ci sono solo le iniziali degli sposi in oro su fondo bianco, il secondo uno scatto delle nozze, sul terzo una foto con i gemelli e sul quarto un'immagine della coppia nel 2018. Chissà invece a cosa ha pensato la coppia per festeggiare una ricorrenza così importante...

