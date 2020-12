Jacques e Gabriella di Monaco compiono 6 anni, gli auguri social di mamma Charlene

I gemelli Jacques e Gabriella hanno compiuto 6 anni e Charlène di Monaco ha condiviso sui social le foto dei suoi bimbi alle prese con le candeline: lui in pigiama maculato e con tanta voglia di scherzare, lei in rosa e con il viso un po' imbronciato. Un compleanno diverso dal solito per i due bambini, che però hanno potuto contare su tanti dolci e regali e sull'amore di mamma e papà.

I due principini sono sempre più monelli e sono sempre capaci di rubare la scena agli adulti di casa. Jacques scherza con papà Alberto e lo fa ridere poggiandogli le mani sulla testa. Più seria e concentrata Gabriella, che sembra aver ereditato dalla mamma l'espressione malinconica, oltre al taglio dei capelli.

"Buon sesto compleanno, miei bambini bellissimi" ha scritto Charlène condividendo le foto di famiglia. Lei e il marito sono seduti a tavola con i bambini, che possono contare su una tora a testa e le candeline da spegnere. Ad attenderli ci sono anche gustosi cupcake (12, come gli anni in totale dei due festeggiati) e i regali da scartare. Non manca proprio nulla per una giornata da ricordare...

