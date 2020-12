La principessa Charlene shock: guarda come ha rasato i capelli

Svolta punk per la principessa Charlene , che ha lasciato tutti a bocca aperta con un hair style inedito. Un taglio di capelli asimmetrico con lunghezze scalate che stupisce soprattutto per la rasatura sul lato sinistro e sotto la nuca. Un cambiamento drastico per la moglie del principe Alberto, che aveva sempre abituato i sudditi e gli ammiratori a scelte di stile ben più sobrie.

Ha spesso fatto parlare di sé per la sua aria malinconica e triste, ma con questo makeover Charlene sembra aver messo un punto al passato. Il taglio di capelli aggressivo celebra la fine di un 2020 difficile e l'inizio di un nuovo anno da affrontare con rinnovata energia e decisione. Un cambio di marcia per lei, sempre elegantissima e super chic, che per una volta ha deciso di virare verso uno stile da bad girl.

Anche l'outfit della principessa non passa inosservato mentre distribuisce doni al tradizionale evento natalizio organizzato nel principato di Monaco. Il sorriso è nascosto da una mascherina di paillettes oro, lo stesso colore scelto per il soprabito dalla fantasia che rimanda a quelle tradizionali africane. Un make-up deciso, con ombretto scuro e sopracciglia ben definite, completano i look della svolta della principessa.

