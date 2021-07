Charlene di Monaco, la verità sulle sue condizioni di salute

Da gennaio Charlene di Monaco è in Sudafrica, lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai suoi figli Jacques e Gabriella. Le malelingue la vorrebbero in pausa di riflessione da un matrimonio infelice, la realtà è che a trattenerla sono motivi di salute. Che avesse subito due interventi a causa di un'infezione otorinolaringoiatrica era stato reso noto, ma la stessa principessa ha spiegato nel dettaglio a News24 le sue reali condizioni.

Leggi Anche Charlene e Alberto di Monaco riuniti in Africa, e intanto arrivano i francobolli per i 10 anni di nozze

L'infezione è nata a seguito di un intervento per il rialzo del seno mascellare (un'operazione che consente di aumentare la quantità di osso disponibile nella mascella per posizionare un impianto dentale). Charlene ha raccontato di averlo scoperto dopo essersi rivolta a uno specialista a causa di un forte dolore alle orecchie. Finchè non si sarà ristabilita, per il suo apparato uditivo sarà estremamente difficile equalizzare la pressione nelle orecchie, cosa che le rende impossibile viaggiare in aereo.

Leggi Anche La principessa Charlene shock: guarda come ha rasato i capelli

Lontana dalla famiglia da gennaio, Charlene sente molto la mancanza del marito e dei loro gemelli. Loro l'hanno raggiunta per qualche giorno in Sudafrica, ma restare lontani per tanto tempo è una prova dura: "Alberto è la mia roccia e la mia forza e senza il suo amore e il suo sostegno non sarei stata in grado di superare questo momento doloroso", ha raccontato. Con Jacques e Gabriella è in contatto costante via videocall, con la speranza di poterli presto riabbracciare.

Potrebbe interessarti anche: