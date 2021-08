Charlène operata di nuovo, il principe Alberto: "Presto la raggiungerò con i figli"

Nuovo intervento alla testa per Charlène di Monaco , che da mesi si trova in Sud Africa lontana dalla famiglia. Dopo l'operazione, il principe Alberto ha voluto rassicurare i sudditi e i fan sulle condizioni di salute della moglie: "L’intervento chirurgico è andato bene, la principessa ora riposa, la pensiamo con affetto" annunciando che presto lui e i figli Jacques e Gabriella (7 anni) la raggiungeranno per starle accanto.

Leggi Anche Charlene di Monaco, la verità sulle sue condizioni di salute

Con un comunicato stampa diffuso anche a mezzo social, il principe Alberto ha spiegato che Charlène ha subito un intervento di 4 ore in anestesia totale. La principessa da mesi si trova in Sud Africa a causa di un'infezione alle vie respiratorie superiori che le impedisce di prendere l'aereo. E' già stata operata una prima volta, ma i problemi non erano ancora risolti del tutto.

"Il principe Alberto e i loro figli, il principe ereditario Jacques e la pricipessa Gabriella, la raggiungeranno durante il suo periodo di convalescenza" c'è scritto inoltre nel comunicato stampa. Già una prima volta la famiglia reale si era recata in Sud Africa per fare visita a Charlène e ora si preparano a un nuovo viaggio. Del resto lei ha più volte raccontato di soffrire molto la lontananza dai bambini, con cui parla ogni giorno tramite Facetime.

Leggi Anche Il principe Alberto di Monaco mammo perfetto con i gemelli

La prolungata permanenza di Charlène in Sud Africa ha ravvivato il fuoco, mai del tutto sopito, delle malelngue che vogliono il suo matrimonio con Alberto particolarmente infelice. Si parla di divorzio alle porte, con lei già alla ricerca di una nuova dimora nel suo Paese natale. Va detto però che lei più volte ha dichiarato il suo amore per il marito, e il viaggio imminente di lui sembra screditare le voci che li vorrebbero al capolinea. Oppure il loro è solo un tentativo di buttare polvere negli occhi ai pettegoli, nel tentativo gestire la in privato la fine del loro rapporto?

Charlene di Monaco torna su Instagram dopo l'operazione alla testa Instagram 1 di 6 Instagram 2 di 6 Instagram 3 di 6 Instagram 4 di 6 Instagram 5 di 6 Instagram 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: