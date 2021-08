Il principe Alberto di Monaco mammo perfetto con i gemelli

Con Charlène in Sud Africa da diversi mesi e, stando al gossip, poco intenzionata a tornare nel Principato di Monaco, tocca al principe Alberto prendersi cura dei gemelli Jacques e Gabrielle . E lui non si tira certo indietro davanti al suo compito. In vacanza in Corsica con le due piccole pesti è un "mammo" perfetto tra relax in yacht e giri sulla moto d'acqua prontamente immortalati dai paparazzi del settimanale "Chi".

In vacanza Alberto si rilassa e stacca la spina da tutto: dai doveri di corte, dai problemi di cuore e dalle chiacchiere. Ma non dai suoi figli Jacques e Gabriella, a cui si dedica con amore. Li porta in spiaggia, a giocare a bocce, a una lezione di stand up paddle e anche a solcare le onde a tutta velocità sulle moto d'acqua. I principini si sono divertiti un sacco, presi dalle mille attività che il padre si ingegna a proporre loro in attesa che torni mamma Charlène che, dal canto suo, avverte che resterà lì dov'è almeno fino a ottobre.

Per le vacanze in famiglia (e staff di servizio al seguito) Alberto ha inaugurato il suo nuovo yacht, il GabJac, chiamato così in onore dei figli. Si tratta di un'imbarcazione dalle dimensioni notevoli, totalmente ecologica e dotata di motore a idrogeno. Perfetta per prendere il largo anche dai problemi.

