Jacques e Gabriella di Monaco, gemellini scatenati tra i motori del Gp

Gabrielle ha scelto un cerchietto rosso vezzoso e in tinta con i colori del paddock, Jacques col giubbino a tema e gli occhietti furbi non si è perso nemmeno una curiosità tra le auto in gara. Tra gli spettatori del Gran Premio di Montecarlo c’erano anche i gemellini del principe di Monaco. Assente mamma Charlene, i bambini si sono presi tutta la scena.

Jacques e Gabrielle, sei anni, hanno assistito alla gara, ma non si sono persi nemmeno le qualifiche il giorno prima e soprattutto il giro nel paddock con addosso i colori della Ferrari. Prima di scendere in pista, venerdì aveva partecipato alla presentazione delle auto e avevano provato il casco e si erano messi al volante per le foto di rito. Gabrielle si tappava le orecchie per i rumori e Jacques osservava divertito ogni particolare perché chissà che non abbia proprio la passione per i motori.

