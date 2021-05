I principini di Monaco scatenati a Montecarlo con papà Alberto

Se c'è da fare festa, mettersi in posa o scatenarsi a un evento, loro sono sempre in prima fila: i gemelli Jacques e Gabriella di Monaco sono delle vere piccole pesti. All'ePrix di Formula E a Montecarlo con papà Alberto, zio Pierre Casiraghi e la cuginetta Kaia Rose Wittstock, hanno rubato la scena a tutti. Durante la gara automobilistica si sono lanciati in un tifo sfrenato, alternandolo alle coccole al padre, innamoratissimo dei suoi piccoli monelli.

I look dei principini sono sempre impeccabili. Gabriella è una signorina perfetta, in salopette di jeans e tshirt rosa. Jacques è già un rubacuori, con lo sguardo furbetto nascosto dagli aviator a specchio. Hanno sei anni e un bel caratterino. Davanti al podio si sono scatenati come sono soliti fare, pieni di entusiasmo per la competizione.

Le occasioni per mettersi in mostra davanti ai flash, purtroppo per loro, non sono molte. Papà Alberto e mamma Charlène Wittstock cercano di far vivere loro una vita il più normale possibile. "Non vogliamo metterli troppo sotto ai riflettori" aveva detto il principe Alberto al magazine People. Per fortuna qualche evento ufficiale ogni tanto ci scappa, e i due gemellini possono mettersi in mostra con smorfie e pose buffe proprio come piace a loro...

